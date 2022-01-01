رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022 من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

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