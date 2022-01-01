رأس الخيمة تسجل صفر حوادث بليغة خلال احتفالات رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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نجحت جهود فرق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع الجهات المختصة في إنجاح احتفالات ليلة رأس السنة 2022، دون تسجيل أية حوادث بليغه، عدا بعض الحوادث المرورية البسيطة التي تم احتوائها سريعاً من قبل الفرق المختصة، كما تلقت غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة 2001 بلاغ لعدد من المواضيع البسيطة والاستفسارات المتفرقة حول احتفالات الإمارة، حيث استقبلت مواقع الاحتفال آلاف الزوار الذين توافدو من جميع مناطق الدولة.

وأوضح اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة، إن عمليات التنسيق بين الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة خلال احتفالات ليلة رأس السنة أسهمت بشكل كبير في تقليص السلبيات، وتحقيق الأهداف المرجوه وتقديم خدمات أمنيه بجودة وإتقان لأفراد الجمهور، خاصة وأن الاحتفالات تأتي وسط وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

وتقدم قائد عام شرطة رأس الخيمة بالشكر لكل فرق العمل الشرطية والأمنية وكل رجال القطاع الأمني الذين تواجدو على مدار اليوم لتأمين الاحتفالات والتدقيق على جميع اشتراطات السلامة والصحة والإجراءات الوقائية بين الجمهور الكريم لينعم الجميع بالصحة والسلامة، وتمنى للجميع عاماً سعيداً وسنة حافلة بالخير والأمن والأمان على دولة الإمارات.

وأكد العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال تفقد مواقع فعاليات الاحتفالات ببدء العام الجديد، على دور فرق العمل بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الخروج بالاحتفالات بالصورة المشرفة التي اسعدت جميع زوار رأس الخيمة التي تواصل تحقيق مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

واطلع الحديدي على كافة الاستعدادات والتجهيزات الأمنية لمراقبة موقع الاحتفالات، مستمعاً إلى شرحٍ تفصيلي قدمه العميد عبدالله منخس مدير عام العمليات الشرطية رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات في الإمارة، حول الموقف العام بالتنظيم الأمني، والذي ساهم في تحقيق السعادة خلال استقبال وانصراف الجمهور عبر الجاهزية وتعزيز الأمن والأمان من وإلى موقع الاحتفالات برأس الخيمة، وأماكن توزيع الدوريات المرورية، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية في كافة الطرق المؤدية إلى موقع الاحتفالات، والنقاط الأمنية، والمستشفيات الميدانية، فضلاً عن الجاهزية والاستعداد للشركاء والدفاع المدني.

وأضاف: نشرت شرطة رأس الخيمة ما يقارب 95 دورية مرورية ومدنية، بالإضافة للدراجات المرورية ومركبات الإسعاف والتدخل السريع، والدوريات السياحية، مؤكداً أن تعاون الجمهور وأفراد المجتمع خرجت الاحتفالية بكل سهولة، نتيجة للتنسيق والتحضيرات التي سبقت الاحتفالية والجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات في الإمارة، وفرق العمل الميدانية جميعها دون استثناء، مما أدى لخروج مناسبة رأس السنة بنجاح فاقت التوقعات، لافتاً إلى ان غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة تلقت 2001 بلاغ لعدد من المواضيع البسيطة والاستفسارات المتفرقة حول احتفالات الإمارة.

وأكد الحديدي، أن جهود الشرطة والقطاع الأمني والدوريات تركزت على تنظيم حركة السير، وضمان انسيابية المرور، وحفظ الأمن، والتقليل من الظواهر والسلوكيات السلبية التي تؤدي إلى مضايقة الجمهور ومستخدمي الطريق في مختلف المواقع والمرافق العامة بالتعاون مع الإدارات الشرطية ذات الصلة، حيث قضى الجمهور ساعات من البهجة والسعادة، وسط حضور أمني، وتنظيم مروري شهد له الجميع باستثناء بعض الازدحامات الطبيعية التي تحدث في جميع الأماكن في مثل هذه المناسبات الكبيرة .

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