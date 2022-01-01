مجلة الجندي تحتفي بـ«يوم الوحدة الـ 46»

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدرت مجلة الجندي التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 576 لشهر يناير 2022، وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان: «عام خير وبركة» حيث قالت فيها: بينما كان العالم خلال العام 2021 منشغلاً يصارع جائحة كورونا، وما ترتب عليها من تحديات، لم تقف الإمارات مستسلمة لهذا الوباء الذي عمَّ العالم أجمع. بل كانت يداً تحارب ويداً تبني.. عين تراقب الوطن وسعادة أهله ومن يعيش على أرضه باعتبارهم أمانة في الأعناق وسلامتهم واجب.. وعين تنظر إلى الأفق البعيد.. إلى عنان السماء.. إلى حيث المريخ.. فسير مهندسوها وفنيوها مركبة فضائية إلى هناك، لاكتشاف مكنونات هذا الكوكب وسبر أغواره.

وأضافت المجلة في كلمتها: نأمل أن يكون عام 2022 عاماً مختلفاً، نحقق فيه نجاحاً لم نحققه في الأعوام التي مضت، عاماً مليئاً بالخير والسعادة والاستقرار.

رصد

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر يناير 2022 للحديث عن «يوم الوحدة الـ46»، الذي يصادف الـ6 من يناير من كل عام، ويعتبر أحد التواريخ المهمة في مسيرة تكوين وتطور القوات المسلحة الإماراتية، ففي هذا اليوم تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى توحيد القوات الجوية والدفاع الجوي، والذي يعرف باسم «يوم الوحدة»، والذي يوافق تشكيل أول قيادة للجناح الجوي في قوات دفاع أبوظبي عام 1974.

وتقول «الجندي» في ملفها لعدد يناير: يمثل هذا الاحتفال احتفاءً بالمسيرة الطويلة الحافلة بالإنجازات للقوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بإنجازات القوات المسلحة بشكل عام، والتي اضطلعت منذ تأسيس الدولة بدور بارز في حماية مقدراتها، والدفاع عن أمنها الوطني في مواجهة كل الأخطار والتهديدات.

وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت المجلة دراسة، بعنوان: الأفلام العسكرية وتعزيز الانتماء الوطني.. «فيلم الكمين» نموذجاً، ودراسة أخرى بعنوان: تأهيل الأسلحة البحرية لدخول حقبة الحرب الشبكية المركزية.

ونشرت «الجندي» في باب «لقاء العدد» حواراً مع «إيمانويل ليفاشر»، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Arquus الفرنسية العاملة في مجال صناعة المركبات الدفاعية المتطورة، حيث تحدث عن أنشطة الشركة على المستوى الدولي، وأهمية السوق الإماراتية بالنسبة لها، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المتابع للشؤون الدفاعية.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «الجندي» تأسست في عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل مجلة «الجندي» منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم.

ولتحقيق الأهداف وتلبية رغبات القراء والمتابعين، تخصص «الجندي» مساحات مهمة من صفحاتها لنشر تحقيقات ولقاءات صحفية مع شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى ذاع صيتها على مستوى العالم.

ولإثراء المشهد الثقافي والعلمي، تنشر مجلة «الجندي» عبر أبوابها المختلفة تقارير وموضوعات ثقافية واقتصادية وطبية ورياضية، كما تصدر سنوياً ملاحق متعددة تواكب أهم الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحرص المجلة بنسختها المطبوعة وموقعها الإلكتروني «Aljundi.ae» ومنصاتها الرقمية aljundijournal@، على رصد ومواكبة كل جديد في عالم الإعلام العسكري.

ومنذ تأسيسها، قامت مجلة «الجندي» ببناء علاقات متينة وشراكات تعاون استراتيجية مع عدد كبير من مصنعي ومنتجي القطاع العسكري محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال مشاركاتها السنوية الدائمة في أهم المعارض العسكرية والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، حيث تقوم بعمل تغطيات إعلامية شاملة تواكب الأحداث وتلبي احتياجات القراء والمتابعين بأساليب وتصميمات عصرية عبر المجلة الورقية والنشرات اليومية والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة.

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