آمنة أول مواليد العام الجديد في مستشفى دانة الامارات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل مستشفى دانة الامارات في أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، خلال الساعات الأولى من العام الجديد 2022، المولودة آمنة فارس عبدالله الشحي لتكون أول مواليد العام 2022 حيث ولدت عند الـ 1.15 صباحاً

وشهد اليوم الأخير من العام 2021 ومطلع العام الجديد تسجيل 14مولوداً، منهم 3 مواليد في الساعات الأولى من العام الجديد، وودع المستشفى العام الماضي باستقباله 11 مولوداً بينهم 4 إناث و7 ذكور، منهم توأم، ليرتفع إجمالي المواليد في المستشفى عام 2021 إلى حوالي 5150 مولود.

وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الامارات للنساء والأطفال في أبوظبي: ها نحن نستقبل العام الجديد 2022 باحتفالنا بقدوم المواليد الجدد ليرتفع عدد المواليد إلى 26 ألفاً و736 في المستشفى منذ افتتاحه عام 2015 منهم 13932 مولوداً ذكراً و12804 مولودة أنثى، وكان إجمالي المواليد المواطنين منهم 14 ألفاً و667 مولوداً وإننا نفخر بطاقمنا الطبي والتمريضي الذي يضم أكثر من 200 طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة قانونية من قسم الولادة وقسم طب الأطفال وحديثي الولادة الذين يقدمون رعاية فائقة للأمهات والمواليد على مدار الساعة، ونتوقع استقبال 9 مواليد آخرين مع نهاية اليوم الأول من السنة الجديدة.

وأضاف: يأتي المواليد الجدد لأهاليهم ولنا ببارقة أمل وسعادة حيث نحتفل بالمواليد يومياً واليوم الفرحة مضاعفة لجميع كوادرنا الطبية حيث نحتفل بسنة جديدة مليئة بالأمل، ومن هنا إننا نؤكد أخذنا لجميع المعايير الاحترازية المطبقة عالمياً وبتوجيهات الجهات الصحية في الدولة ودائرة الصحة أبوظبي لمكافحة وباء «كوفيد-19» وتعزيز سلامة مواليدنا والأمهات الحوامل والعائلات التي تستقبل مواليدها خلال هذه الفترة بالإضافة إلى حماية جميع العاملين في مستشفى دانة الامارات على مدار الساعة والعام. ونود أن نهنئ الجميع بقدوم العام الجديد وكل عام وأنتم بخير.

وكان أول مواليد مستشفى دانة الإمارات في عام 2022 قد أبصرت النور في ساعات الصباح الأولى من أول أيام العام الجديد وذلك عند الساعة 1:15 صباحاً، وقال فارس عبدلله الشحي والد الطفلة آمنة: فرحتنا مضاعفة اليوم لاستقبالنا طفلتنا الثالثة حيث كان أخواها في انتظارها وقد أسميناها آمنة. بمشيئة الله تعالى انضمت لنا في أول ساعة من السنة الجديدة وفي هذا اليوم المميز، وبهذا فقد بدأنا عامنا بالبشائر والأفراح ونتمنى لوطننا الغالي المزيد من التقدم والازدهار. واستقبل مستشفى دانة الإمارات المولود الثاني في أول يوم من السنة الجديدة في تمام الساعة 6:01 صباحاً، وكان لعائلة مواطنة وبحمد الله الأم والمولود بصحة جيدة. وقامت ادارة المستشفى بتوزيع الزهور والحلويات على المرضى المقيمين في المستشفى احتفالاً بالعام الجديد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز