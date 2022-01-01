200متطوع من"كلنا شرطة" يشاركون في تأمين احتفالات رأس السنة بأبوظبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة "قدوة تطوعية"، بمشاركة 200 متطوع من أعضاء "كلنا شرطة"، وذلك ضمن جهودها في تأمين وتنظيم احتفالات العام الميلادي الجديد في أبوظبي ومساندة فرق الشرطة بالمواقع المختلفة والتي شملت الحدائق والمتنزهات وكورنيش أبوظبي.

وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع خلال إشرافه ومشاركته مع المتطوعين، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الشرطة على دعم ومساندة أعضاء "كلنا شرطة" في مهامهم، وفق الآليات والإجراءات المنظمة، وتحفيزاً للجمهور على العمل التطوعي الهادف في خدمة وإسعاد المجتمع.

وتوزعت الفرق في 10 مجموعات لكل واحدة منها قائد فريق يقود مجموعة تتضمن 20 متطوعاً، عملت على تقديم النصائح والإرشادات للجمهور من بداية موقع غرفة أبوظبي إلى موقع سارية العلم المطلة على كورنيش أبوظبي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لـ "كوفيد 19"، وتقديم خدمات الدعم والاسناد والتواجد الأمني لخدمة أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز