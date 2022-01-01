بلدية الحمرية تسحب التجمعات المائية من الطرق

المصدر: البيان

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باشرت فرق بلدية الحمرية العمل على سحب المياه التي تجمعت في الدوّارت والطرق الرئيسة، نتيجة سقوط الأمطار على الدولة، خلال المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، واستنفرت البلدية كوادرها كافة، تحسباً لأية حوادث محتملة خلال الساعات المقبلة.

وأكد مدير البلدية، مبارك راشد الشامسي، وضع خطة استجابة لطوارئ الأمطار، لتلافي حدوث انسدادات في الطرق أو سقوط للأشجار نتيجة الرياح النشطة، والتعامل مع الحالات الطارئة، وفقاً لآلية عمل محددة.

وأشار الشامسي إلى مواصلة العمل على مدار الساعة، خصوصاً عند مداخل المنطقة ومخارجها، وفي الشوارع الداخلية، لمنع حدوث تجمعات مائية فيها، لضمان انسياب الحركة المرورية وسلامة عابري الطرق بالحمرية.

ودعا الشامسي سائقي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر خلال فترة هطول الأمطار وعدم السرعة، واتباع قواعد السير والمرور خلال فترة التقلبات الجوية.

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