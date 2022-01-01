الشيخة فاطمة تهنئ قرينات قادة الدول بالعام الميلادي الجديد

المصدر: وام

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنية لهن موفور الصحة، ولبلادهن الأمن والأمان والازدهار، ولشعوبهن مزيدا من الخير والتقدم والرخاء.

وبهذه المناسبة قالت سموها: "يشرفني أن أرفع أجمل التهاني وأصدق التبريكات إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وإنه لمن دواعي سروري أن أعرب عن فخري واعتزازي بما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، من أخوة وصداقة راسخة، ومحبة دائمة، وتعاون مشترك، كما يسرني أن أؤكد حرص الإمارات الدائم على تعزيز قيم السلام ومبادئ الأخوة الإنسانية كمنهاج راسخ نحو آفاق مزدهرة من التقدم والتطور والتميز في العلاقات الخارجية مع دول المنطقة والعالم، لمستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لشعبنا وللبشرية جمعاء.. ونحن نستقبل العام الجديد نسأل الله تعالى أن يجعله عام بركة وسعادة ورفاه وأن يعم خيره أنحاء المعمورة".

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