رسالة العام الجديد 2022 .. من حمدان بن محمد إلى فريق عمل حكومة دبي

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بعث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، برسالة إلى فريق عمل حكومة دبي بمناسبة العام الجديد هذا نصها:

الإخوة والأخوات، فريقي.. فريق عمل حكومة دبي

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته...

أخاطب اليوم كل فرد منكم بصفته رفیق درب في العمل والإنجاز، ولا أخفي سعادتي بما حققتموه من إنجازات لدولة الإمارات ودبي بعد أن طوينا خمسين عاماً منذ قيام الاتحاد، ونحن نتطلع معكم لما هو أبعد من ذلك، فنحن جميعاً من مدرسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي لا يقبل عن المركز الأول بديلا.ً

كلماتي بمناسبة العام الجديد 2022 تتخطى شكركم على تفانيكم وإخلاصكم الدائم في تطوير العمل الحكومي إلى تحفيز لهممكم العالية، بأن توحدوا الجهود وتتحدوا الذات مرة أخرى وتضعوا لأنفسكم مستوى جديداً من التحدي، فهناك أهداف كبيرة لا تزال تنتظر أن تتحقق على أياديكم، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وريادة دبي أمانة في أعناقكم.

وكل عام وحكومة دبي بكم أكثر إبداعاً وتميزاً وإسعاداً للناس.

أخوكم

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

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