سيلا وسيلين.. أول توام يولد بمستشفى إن إم سي رويال بالشارقة في 2022

المصدر: البيان

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عرف مستشفى إن إم سي رويال بالشارقة ولادة أول توأم في العام 2002، وهما الطفلتان سيلا وسيلين، وذلك في 1.37 صباحًا و1.58 صباحًا على التوالي.

المولودتان للوالدين المصريين محمد سيد الخضوري و ندى عيد محمد.

وقد أشرف على الولادة الدكتور أشرف معوض استشارى أمراض النساء و التوليد وأطفال الأنابيب والدكتور محمد فادى اخصائي أمراض النساء و التوليد بمركز جنين الطبى.

بلغ وزن الطفلتين عند الولادة 2.380 كجم و1.620 كجم على التوالي.

وعن سبب اختباره اختياره مستشفى ان ام سي رويل الشارقة لولادة زوجته، قال الزوج محمد: نحن نثق في جودة الخدمة، وقد أوصى الدكتور أشرف بالمستشفى لرعاية الأم والطفل"

وأضاف: بفضل الله، كل شيء سار على ما يرام. وأنا سعيد جدا بالمولودتين.

وقال الدكتور أشرف: "بفضل الله نجحنا في ولادة طارئة وولدت طفلتان توأم جميلتان. الأم والطفل بخير. بارك الله لهما فيهما.

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