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إكسبو 2020 دبي اليوم

الطفلة الهندية "ريا".. أول مولود بالإمارات في العام 2022

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وُلد أول طفل في الإمارات العربية المتحدة (جنس أنثى) في العام 2022 في الساعة 00:04 بعد منتصف الليل بعملية قيصرية في قسم الطوارئ بمستشفى إن إم سي رويال في الشارقة. 

والطفلة لأبوين هنديين هما  شاهول حميد م (مهندس) ومحيي الدين فاطمة ريشانة شاه، اللذين تعتبر المولودة الحديثة "ريا" ثالث أبنائهما.

وكان وزن المولودة، التي أشرفت الطبيبة المسؤول: د. سيلفاكوماري ن، استشاري أمراض النساء والتوليد، على ولادتها، تزن 3.020 كجم.

وعلق والد الطفلة بعد نجاح العملبة القيصرية، بقوله: الدكتورة سيلفاكوماري والممرضات ووحدة رعاية الأطفال هم من أفضل الكوادر الطبية.  الممرضات في الجناح نشطون ومتعاونين للغايةللغاية.  أنا سعيد جدا الآن. شكرا لهم.

 أما الدكتورة سيلفاكوماري فعلقت على الولادة: "بفضل الله نجحنا في اتمام ولادة طارئة وولدت طفلة جميلة. كل من الأم والطفل بخير. بارك الله لهما فيهما"

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