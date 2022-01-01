الطفلة الهندية "ريا".. أول مولود بالإمارات في العام 2022

المصدر: البيان

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وُلد أول طفل في الإمارات العربية المتحدة (جنس أنثى) في العام 2022 في الساعة 00:04 بعد منتصف الليل بعملية قيصرية في قسم الطوارئ بمستشفى إن إم سي رويال في الشارقة.

والطفلة لأبوين هنديين هما شاهول حميد م (مهندس) ومحيي الدين فاطمة ريشانة شاه، اللذين تعتبر المولودة الحديثة "ريا" ثالث أبنائهما.

وكان وزن المولودة، التي أشرفت الطبيبة المسؤول: د. سيلفاكوماري ن، استشاري أمراض النساء والتوليد، على ولادتها، تزن 3.020 كجم.

وعلق والد الطفلة بعد نجاح العملبة القيصرية، بقوله: الدكتورة سيلفاكوماري والممرضات ووحدة رعاية الأطفال هم من أفضل الكوادر الطبية. الممرضات في الجناح نشطون ومتعاونين للغايةللغاية. أنا سعيد جدا الآن. شكرا لهم.

أما الدكتورة سيلفاكوماري فعلقت على الولادة: "بفضل الله نجحنا في اتمام ولادة طارئة وولدت طفلة جميلة. كل من الأم والطفل بخير. بارك الله لهما فيهما"

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