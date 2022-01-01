رأس الخيمة تفتتح العام الجديد بتسجل رقمين قياسيين جديدين بموسوعة غينس.. فيديو

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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نجحت رأس الخيمة بإبهار مئات آلاف المشاهدين ومنحتهم تجربة استثنائية خلال فعاليات احتفالات رأس السنة الجديدة، بتقديم عروض ألعاب نارية استثنائية حققت من خلالها لقبين جديدين ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسي، مؤكدة مكانة رأس الخيمة المتنامية كأحد الوجهات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة.

واستعرضت الواجهة المائية لرأس الخيمة، العرض الاستثنائي، الذي تضمن تشكيلات مبتكرة قدمتها طائرات من دون طيار على امتداد أكثر من 4.7 كيلومترات، واستمر العرض لمدة 12 دقيقة، تم تقسيمها على 6 مراحل، تحمل كل مرحلة طابعها الخاص، على وقع الأنغام الموسيقية ليجسد مشاعر البهجة الخالصة بعودة الاحتفالات الجماعية التي افتقدها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأكد المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"، أن اللجنة العليا لتنظيم احتفالات رأس السنة في رأس الخيمة، حرصت على تقديم تحية لقيادة وسكان إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات عموماً، لاسيما وأن عروض هذا العام تأتي بعد فترة وجيزة من احتفال دولتنا الغالية بيومها الوطني الخمسين، وتزامناً مع استعدادها للخمسين عاماً المقبلة، حيث نشرت احتفالات هذا العام رسالة عنوانها الأمل والإيجابية والمرونة والثقة بالقادم، ووفرت أجواءً اجتماعية دافئة وأعادت الاحتفالات الجماعية وفق أرقى بروتوكولات وإجراءات الصحة والسلامة، لتؤكد إمارة رأس الخيمة على مكانتها كوجهة سياحية رائدة ترحب بالزوار من شتى أرجاء العالم.

وأضاف: تم إجراء عروض الألعاب النارية على 6 مراحل متتالية، حيث بدأت بالعد التنازلي التقليدي وانطلاق العروض الرسمية، ليبدأ العام الجديد بإطلاق أطول برج ضوئي، وتبع ذلك عبارة (Happy New Year) كتبتها في السماء طائرات بدون طيار مخصصة للألعاب النارية، لتتألق الساحة بألوان متعددة، وضمنت هذه العروض لإمارة رأس الخيمة تسجيل رقمين قياسيين عالميين في غينيس للأرقام القياسية.

وقدمت المرحلة التالية تحية إلى دولة الإمارات على وقع أنغام جوقة موسيقية، وذلك عبر عرض يحتفي بإنجازات الدولة وشعبها، وتحولت الألعاب النارية المصممة بأناقة فائقة إلى المرحلة التالية لتشكل مئات من الطائرات من دون طيار شعار اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات في عرض مميز، وتلا ذلك عرض آخر عبّر عن طموحات دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة. وتألفت نهاية العرض من شقين، أحدهما عرض متعدد الألوان للأضواء والآخر قدم مساحة هائلة من اللون الأبيض أضاءت أفق إمارة رأس الخيمة برسالة الأمل والطموح.

أرقام قياسية

وافتتحت رأس الخيمة العام الجديد بتسجيل الرقم القياسي العالمي الأول عن فئة "أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار" عبر تشكيل برج من الألعاب النارية بارتفاع 1055.8 متر، متجاوزاً بذلك طول أية ناطحة سحاب في العالم، وباستخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات الدرون.

وكان الرقم القياسي الثاني عن فئة "أكبر عدد من طائرات الدرون المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد"، حيث أطلقت 452 طائرة من الدرون الألعاب النارية في ذات الوقت لإنشاء تشكيل بصري لعبارة (Happy New Year) في سماء الإمارة، ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز المبهر، استعانت الجهة المنظمة للحدث بأحدث تقنيات الألعاب النارية المتقدمة وتقنيات الاتصال اللاسلكي المتكاملة لإنارة شواطئ الإمارة بأطياف بصرية ولونية مذهلة.

وتم تطوير مقذوفات الألعاب النارية ذات الألوان المتغيرة المستخدمة في العرض بالاعتماد على التكنولوجيا الخاصة المحاطة بقدر كبير من الحماية والسرية التي تمتلكها الشركة المتخصصة بتصنيع الألعاب النارية في إيطاليا، وتطلبت الأعمال والتحضيرات الخاصة بعرض الألعاب النارية المذهل أكثر من 5 آلاف ساعة عمل، وشهد العرض استخدام أكثر من 130 عوامة بحرية وأسطولاً يضم مئات الطائرات بدون طيار المخصصة لإطلاق الألعاب النارية.

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