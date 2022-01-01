"أمسية الروائع" تحتفي بالعام الجديد وسط مدينة دبي بعروض مبهرة

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت «إعمار» احتفالات مبهرة ليلة رأس السنة في «وسط مدينة دبي» وذلك لاستقبال 2022 بأسلوب مميّز، حيث ضمّت الاحتفالات الأخّاذة عروض الألعاب النارية التي صاحبتها لوحات إبداعية من الضوء والليزر والموسيقى، ما شكّل عرضاً متكاملاً ومشوّقاً أدهش الحضور والمشاهدين حول العالم.

وأقيمت الاحتفالات تحت عنوان ’أمسية الروائع‘، وتضمّنت عرضاً بصرياً خلّاباً تضمّن الألعاب النارية المتكاملة مع عروض الضوء والليزر والموسيقى التي تمّ اختيارها بعناية.

وجسّدت عروض احتفالات إعمار برأس السنة، والتي تمّ تصميمها بدقّة عالية، التعبير الفنّي الإبداعي من خلال شاشة LED عملاقة على واجهة ’برج خليفة‘، بحيث تناغمت تماماً مع عروض ’نافورة دبي‘ الراقصة.

وحظيت الاحتفالات الرائعة التي شهدها ’برج خليفة‘ وأنارت سماء دبي اهتماماً واسعاً حول العالم، خصوصاً وأنها شكّلت عرضاً فريداً من نوعه لم يسبق له مثيل. وشهدت هذه الاحتفالات الشهيرة متابعةً من قِبَل 3 مليارات شخص تقريباً عبر الشاشات بواسطة البثّ المباشر، ما جعلها واحدة من أكثر احتفالات ليلة رأس السنة مشاهَدة في العالم.

وقال محمد العبّار، مؤسِّس شركة ’إعمار‘: «تفخر ’إعمار‘ باستعراض ما تمتاز به دبي من ابتكار وإبداع أمام الجمهور العالمي، ليس فقط من خلال احتفالات ليلة رأس السنة، بل وأيضاً عبر تجارب عالمية المستوى نعمل على ابتكارها على مدار العام. فدولة الإمارات العربية المتحدة تستمدّ الإلهام من الرؤية الحكيمة التي يتمتّع بها قادتها، ولقد حقّقت على مدى السنوات الخمسين الماضية نمواً كبيراً جداً في شتّى المجالات والميادين، وشركة ’إعمار‘ تتطلّع للقيام بدور بارز في مساعدة الدولة على تحقيق مزيدٍ من الإنجازات خلال السنوات الخمسين القادمة.»

وكالعادة، شكّلت صحّة وسلامة جميع الحاضرين في احتفالات ’إعمار‘ لليلة رأس السنة أولوية قصوى بالنسبة إلى المنظِّمين، حيث امتازت السهرة بدقّة تنظيمها بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الفرقاء المعنيين. ولقد حقّق هذا الحدث العالمي النجاح بفضل الدعم والمساعدة اللتين حظي بهما من كافة الجهات في دولة الإمارات والهيئات المختلفة في دبي، بما في ذلك ’دائرة الاقتصاد والسياحة‘ في دبي، و’هيئة الطرق والمواصلات‘، و’شرطة دبي‘، و’الدفاع المدني‘، و’هيئة الصحة بدبي‘ وجميع أعضاء ’لجنة تأمين الفعاليات‘، بالإضافة إلى مختلف الجهات المتعاقدة مع ’إعمار‘ والمورّدين والمتطوّعين وكامل فريق عمل ’إعمار‘.

إلى ذلك أعلنت ’إعمار‘ عن تمديد عروض الضوء والليزر الأروع على الإطلاق، حيث يستطيع الزوّار الآن الاستمتاع بمشاهدة هذه العروض الخلّابة يومياً عند ’برج خليفة‘ وذلك لغاية 31 مارس. أما الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من حضور الاحتفالات في ’وسط مدينة دبي‘ أو متابعتها مباشرة ليلة رأس السنة، فباستطاعتهم الآن مشاهدتها عبر قنوات ’إعمار‘ المخصَّصة للتواصل الاجتماعي.

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