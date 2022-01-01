دبي تبهر العالم في احتفال العام الجديد 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

من جديد نجحت دبي في إبهار العالم باحتفالات العام الجديد 2022 التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية وعروض الليزر ضمن إجراءات وتدابير احترازية تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار، وفي الوقت نفسه تجعلهم يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد.

وتألقت دبي بعروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد2022 ، والتي أضاءت سماءها في حدث انتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

وشملت احتفالات العام الجديد، فرصة مشاهدة عدد أكبر من عروض الألعاب النارية، التي وصل عددها هذا العام إلى 36 عرضاً، تم تنظيمها في 29 موقعاً في مناطق متفرقة في دبي وهي : سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف، دبي فستيفال سيتي مول، القرية العالمية، أتلانتس النخلة، برج العرب، نادي الإمارات للغولف، وذي بوينت، برواز دبي، وتاون سكوير، وهناك أيضاً مجموعة من الفنادق التي تحتفل بحلول عام 2022 بالألعاب النارية، بما في ذلك بارك حياة دبي، منتجع جبل علي للغولف، منتجع فور سيزونز- جميرا، فندق جميرا زعبيل سراي، منتجع باب الشمس الصحراوي، فندق العنوان مونتغمري، لو رويال ميريديان بيتش ريزورت آند سبا، منتجع سوفيتيل بالم جميرا، ون آند أونلي جزيرة النخلة جميرا، بلازو فيرساتشي- دبي، منتجع ومساكن بولغري- دبي، نشاما تاون سكوير دبي، عقارات جميرا للغولف، منتجع وسبا نيكي بيتش، فيستا ماري نخلة جميرا، بالم بيتش النخلة، ون آند أونلي رويال ميراج.

النوافير المائية في منطقة ذا بوينت في منطقة نخلة جميرا تحتفل بقدوم العام الجديد 2022#NewYear #NewYear2022 #رأس_السنة_في_دبي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5fbwTdiqsq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2021

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز