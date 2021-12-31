سيف بن زايد: عام يمضي بسجل إماراتي حافل بالإنجازات

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن العام 2021 عام يمضي بسجل إماراتي حافل بالإنجازات بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وجهود أبناء الإمارات المخلصين.

حيث دون سموه في حسابه عبر «تويتر»: عام يمضي بسجلٍ إماراتيٍ حافلٍ بالإنجازات.. بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وجهود أبناء الإمارات المخلصين.. وعامٌ جديد نستقبله بآمالنا الكبيرة وطموحاتنا التي لاحدود لها.. وبإيماننا بأن القادم يحمل الخير والعافية والسلام لبلادنا وللبشرية جميعاً.. وكل عام وأنتم بخير.

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