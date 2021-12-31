سعود القاسمي: نتطلع إلى 2022 بنظرة ملؤها الثقة والتفاؤل والإيجابية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عبر «إنستغرام» أنه بالآمال والطموحات نودع عاماً استثنائياً في تاريخ دولتنا. وأضاف: في عام 2022 نتطلع بنظرة ملؤها الثقة والتفاؤل والإيجابية، ثقة مبنية على امتلاكنا أفضل الكفاءات والمقومات لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للإنسان والإنسانية. إذ نشر سموه:

بالآمال والطموحات نودع عاماً استثنائياً في تاريخ دولتنا، آمال تأخذنا نحو مرحلة جديدة ترسم ملامح الخمسين المقبلة، وطموحات تسطر عزمنا لتحقيق مزيد من الإنجازات.

في عام 2021 كان عزمنا على النجاح كبيراً في ظل كل المتغيرات التي أحاطت بنا، وإصرارنا سيكون أكبر في عام 2022 لتعزيز مكانة دولتنا الحبيبة وإمارتنا الغالية. هدفنا واحد، وهو توفير كل مقومات النجاح والحياة الكريمة لكل من يعيش على تراب هذه الأرض الطيبة. نتطلع إلى عام 2022 بنظرة ملؤها الثقة والتفاؤل والإيجابية، ثقة مبنية على امتلاكنا أفضل الكفاءات والمقومات لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للإنسان والإنسانية.

واختتم سموه: لنبدأ عامنا الجديد بروح عالية من النشاط والمثابرة والإصرار، لنواصل العمل الجاد، ونستمر في التفاني والإخلاص لخدمة وطننا العزيز وإمارتنا الغالية. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم على ثقة بأن القادم أجمل بإذن الله.

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