حسين الحمادي: كل عام والوطن والقيادة وشعب الإمارات بخير وتطور وسعادة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الوطن والقيادة وشعب الإمارات بمناسبة قدوم العام الجديد إذ دون معاليه في حسابه عبر «تويتر»: عام جديد يحمل معه تباشير الأمل والخير.. اجتزنا ظروفاً صعبة في عام مضى، لأن الجميع كان عند الرهان.. ومع بداية 2022 تطالعنا القيادة بجرعة كبيرة من الثقة والتفاؤل، بهذه الروح نمضي بإذن الله متعاضدين لنواصل مسيرة الإنجاز.. كل عام والوطن والقيادة وشعب الإمارات بخير وتطور وسعادة.

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