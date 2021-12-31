محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليمن

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وبحث سموه و رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء ــ الذي جرى في قصر البحر ــ العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين ..إضافة إلى تطورات الأوضاع خاصة الإنسانية والمستجدات على الساحة اليمنية.

كما تبادل سموه والدكتور معين عبدالملك وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات محل الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء .. حرص دولة الإمارات على مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره .. مجددا التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته إلى التنمية والأمن والسلام.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء اليمني الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها الأخوي لليمن وشعبه على مختلف الصعد التنموية والإنسانية..مشيداً بدور الدولة في تأهيل وتأسيس المرافق الحيوية وتطوير البنى التحتية في اليمن.

كما أشاد بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودوره المحوري في نصرة الشعب اليمني على مختلف المستويات.

حضر اللقاء ..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة وسعادة سالم خليفة الغفلي سفير الدولة لدى اليمن.

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