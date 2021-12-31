طحنون بن محمد: الإمارات لفتت الأنظار في 2021 بمشاريعها التنموية الكبرى

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين أنه في عام 2021 لفتت دولة الإمارات العربية المتحدة الأنظار بمشاريعها التنموية الكبرى. وقدم سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» التهنئة للإمارات قيادة وشعباً بهذا النجاح الذي يقود الخطى نحو عام 2022 و50 جديدة من التفوق والإنجاز. ودون سموه: في عام 2021، لفتت الإمارات الأنظار بمشاريعها التنموية الكبرى تهانينا للإمارات قيادة وشعباً بهذا النجاح الذي يقود خطواتنا نحو عام 2022 وخمسين جديدة من التفوق والإنجاز.

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