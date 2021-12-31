محمد بن زايد: في العام الجديد متفائلون بالمستقبل لتحقيق مزيد من الإنجازات

المصدر: البيان

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تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يكون العام الجديد عام خير وسلام على الإمارات والعالم وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وقال سموه : نستقبل عاماً جديداً متفائلين بالمستقبل ومواصلة العمل بكل شغف لتحقيق مزيد من الإنجازات لوطننا.. تمنياتنا أن يكون عام خير وسلام على بلادنا والعالم.

و أضاف سموه: احتفلنا في 2021 بمسيرة 50 عاماً من الإنجازات والمكتسبات الوطنية الرائدة والنهضة الحضارية الشاملة.. وفي 2022 نبدأ رحلتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة بثقة وتفاؤل بمواصلة التميز والريادة لوطننا..تمنياتنا في العام الجديد أن يعم السلام والأمن والازدهار للإمارات والعالم أجمع.

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