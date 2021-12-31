أمطار غزيرة ومتوسطة على أغلب مناطق الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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مع تعمَق المنخفض العلوي على أغلب مناطق الإمارات وتكاثر السحب الركامية شمالاً وشرقاً، شهدت معظم مناطق الدولة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحيانا وكانت مصحوبة بالبرق والرعد والبرد على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.

وأدت الأمطار الغزيرة في بعض المناطق خاصة الفجيرة ورأس الخيمة إلى جريان الأودية وامتلاء السدود وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في وادي الحلو ووحلة بالفجيرة ووادي القور ووادي حلحل في رأس الخيمة.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي علوي ممتد من الغرب يتزامن معه امتداد منخفض سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية دافئة ورطبة مع استمرار تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة.

وشهدت مناطق عديدة في الدولة سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على سويحان والهير وجبل حفيت وزاخر ونعمة ومنطقة العيدان الخضر في العين وطريق الشاحنات في دبي، وكانت غزيرة ومتوسطة أحيانا على شارع الإمارات وعلى الشويب في العين، كما سقطت أمطار متوسطة على وادي القور وغليلة ووادي ملاح وطريق الخران الدقداقة في رأس الخيمة وعلى مرغم وأم الدمن والخوانيج وغزيرة على طريق جبل علي ولهباب في دبي، وعلى البليدة في الفجيرة، كما هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على الذيد وكلباء بالشارقة.

كما شهدت مناطق متفرقة في أبو ظبي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض و الشامخة والفلاح وجزيرة أبوظبي وسويحان وعدد من المناطق الأخرى، كما شهدت مناطق مسافي والطويين والبدية ودبا الفجيرة وخورفكان ووادي شيص سقوط أمطار متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة في الدولة في منطقة الظفرة بواقع 30.8 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصرا، فيما سجلت أدنى درجة في جبل جيس بواقع 7.7 درجة مئوية عند الساعة 6:15 صباحا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يتعمق المنخفض العلوي اعتبارا من يوم الأحد ليكون الطقس غائما على معظم مناطق الدولة يتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى فترات وعلى مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً واحتمال سقوط البرد على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.

يبدأ فصل الشتاء جغرافيا في الثلث الأخير منه، ويبدأ يوم 22 من ديسمبر، إذ يعد هذا الشهر آخر أشهر الفترة الانتقالية الثانية "فصل الخريف"

وتتأثر الدولة في مثل هذا الوقت من العام بأنظمة ضغطية مختلفة حيث يمتد تأثير المرتفع السيبيري من الشمال، كما تتعرض الدولة أحيانا بالتأثير بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب أو الممتدة من الشرق واحيانا تشهد الدولة حالات عدم استقرار بسبب مرور المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا من الغرب إلى الشرق، يؤدي ذلك إلى ظهور السحب على مناطق مختلفة من الدولة وقد تتطور خاصة على المناطق الشرقية والشمالية ويصاحبها سقوط الأمطار قد تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدي أحيانا إلى تدني مستوى الرؤية خاصة في المناطق المكشوفة.

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