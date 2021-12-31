"صحة": مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة مستمرة في العمل يومي 1و2 يناير حتى 8 مساءً

المصدر: وام

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أن مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية ستعمل خلال عطلة رأس السنة الميلادية يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، على أن تعاود عملها المعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الثالث من شهر يناير 2022.

أما مراكز صحة لتطعيم كوفيد-19 في كل من ميناء زايد في أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات فسوف تعمل يومي السبت والأحد من الساعة 10 صباحاً حتى 10 ليلاً ، في حين تعمل مراكز تقييم كوفيد-19 المتميز في ميناء زايد، والمفرق، والمشرف يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 11ليلاً.

المجالس.

وسيفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022، فيما يغلق مجلسا فلج هزاع في العين، والمشرف في أبوظبي، أبوابهما.

المراكز الصحية.

أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية فتعمل عيادات الزعفرانة، مدينة خليفة، الباهية، المقطع، وبني ياس، يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، في حين تغلق عيادات البطين، والمشرف، المدينة، الاتحاد، والظفرة لطب الأسنان، وعيادة مدينة محمد بن زايد، والفلاح، والسمحة، والمفرق لطب الأسنان أبوابها يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022، على أن تعاود العمل المعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الثالث من يناير 2022، وتعمل عيادات: مطار أبوظبي، سويحان، القوع، مزيد، الهير، الختم، على مدار الساعة، أيام يومي السبت الأحد 1 و 2 يناير 2022.

أما عيادات منطقة العين، فتعمل عيادات: الهيلي، المويجعي، اليحر، ونعمة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022، في حين تغلق عيادات رماح، عود التوبة، الجاهلي والطوية، الخزنة، الشويب، الفقع، النيادات، مركز العين للأسنان يومي السبت والأحد.

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