محمد بن راشد: نستقبل 2022 بتفاؤل وثقة وإعداد واستعداد للأفضل

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»، أنه مع انقضاء عام مليء بالخير والإنجازات على دولة الإمارات العربية المتحدة، نستقبل العام الجديد 2022 بتفاؤل وثقة وإعداد واستعداد للأفضل. حيث دون سموه بهذه المناسبة: «مع انقضاء عام مليء بالخير والإنجازات على دولة الإمارات… نستقبل العام الجديد 2022 بتفاؤل وثقة وإعداد واستعداد للأفضل. كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأسركم بخير.. كل عام وأوطاننا وأوطانكم في خير وأمن وأمان واستقرار وازدهار.. عام خير وبركة على البشرية بإذن الله».

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