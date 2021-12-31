الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا الى مضطرب ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:40 والجزر الثاني عند الساعة 05:28 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 21:29 والمد الثاني عند الساعة 08:12 والجزر الاول عند الساعة 14:19 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 80 40

دبي 24 18 90 55

الشارقة 25 16 90 55

عجمان 25 19 85 35

أم القيوين 24 16 85 35

رأس الخيمة 24 17 85 50

الفجيرة 25 18 90 65

العين 27 19 90 45

ليوا 28 17 85 30

الرويس 28 20 80 35

السلع 27 19 80 35

دلما 26 22 80 55

طنب الكبرى 27 22 85 45

طنب الصغرى 27 22 85 45

أبو موسى 27 22 85 45

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