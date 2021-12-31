مراكز «صحة» لخدمات «كوفيد 19» من المركبة تعمل يومي الأول والثاني من يناير من 10 صباحاً وحتى 8 مساءً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن مراكز صحة لخدمات «كوفيد 19» من المركبة في إمارة أبوظبي والمناطق الشمالية ستعمل خلال عطلة رأس السنة الميلادية يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022، من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، على أن تعاود عملها المعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الـ 3 من شهر يناير 2022.

وأما مراكز صحة لتطعيم «كوفيد 19» في كل من ميناء زايد في أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات فستعمل يومي السبت والأحد من الـ 10 صباحاً حتى الـ 10 ليلاً، في حين تعمل مراكز تقييم «كوفيد 19» المتميز في ميناء زايد، والمفرق، والمشرف يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022 من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 11 ليلاً.

المجالس

وسيفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022، فيما يغلق مجلسي فلج هزاع في العين، والمشرف في أبوظبي، أبوابهما.

المراكز الصحية

وأما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة»؛ فتعمل عيادات الزعفرانة، مدينة خليفة، الباهية، المقطع، وبني ياس، يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022 من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 ليلاً، في حين تعلق عيادات البطين، والمشرف، المدينة، الاتحاد، والظفرة لطب الأسنان، وعيادة مدينة محمد بن زايد، والفلاح، والسمحة، والمفرق لطب الأسنان أبوابها يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022، على أن تعاود العمل المعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الـ 3 من يناير 2022، وتعمل عيادات: مطار أبوظبي، سويحان، القوع، مزيد، الهير، الختم، على مدار الساعة، أيام يومي السبت الأحد 1 و 2 يناير 2022.

وأما عيادات منطقة العين، فتعمل عيادات: الهيلي، المويجعي، اليحر، ونعمة من الـ 10صباحاً وحتى الـ 10 ليلاً، يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022، في حين تغلق عيادات رماح، عود التوبة، الجاهلي والطوية، الخزنة، الشويب، الفقع، النيادات، مركز العين للأسنان يومي السبت والأحد.

مستشفيات صحة

وقالت شركة «صحة»: إن أقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها ما عدا مستشفى الرحبة، ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة، وأما العيادات الخارجية فسوف تغلق طيلة أيام العطلة، باستثناء عيادة الحقن والتضميد بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فستعمل من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً من الجمعة وحتى الأحد، ويعمل مركز صحة المرأة في مستشفى الكورنيش يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 02 بعد الظهر.

وتستقبل مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشى توام، ومستشفى العين، ومستشفى الوقن، الزوار للمرضى المنومين أيام العطلة من الجمعة وحتى الأحد في أوقات الزيارة المعتادة؛ للمرضى المنومين من الـ 9 صباحاً إلى الـ 12 ظهراً، ومن الـ 4 إلى الـ 8 مساءً.

وأما مدينة الشيخ شخبوط الطبية فتستقبل الزوار للمرضى المنومين من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، ومن الـ 5 إلى الـ 7 مساءً، بما فيهم زيارة المرضى المنومين في وحدة رعاية الكلى، في حين تستقبل الزوار لمرضى العناية الحرجة من الـ 12 12 وحتى الـ 02 بعد الظهر ومن الـ 5 وحتى الـ 7 مساءً.

وتستقبل مستشفى الكورنيش الزوار للمريضات المنومات من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10مساءً، في حين تستقبل مستشفى الرحبة الزوار للمرضى المنومين في وحدة معالجة «كوفيد 19» من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، ومن الـ 4 وحتى الـ 8 مساءً، في حين تستقبل الزوار لمرضى العناية المركزة من الت 11 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، ومن الـ 8 مساءً وحتى الـ 11 ليلاً.

وتستقبل مستشفيات الظفرة الزوار للمرضى المنومين أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً ومن الـ 5 مساءً وحتى الـ 11 ليلاً، وتستقبل الزوار لمرضى الحالات الطارئة في مستشفى مدينة زايد خلال أيام العطلة من الـ 11 صباحاً وحتى الـ 02 بعد الظهر، ومن الـ 5 مساءً إلى الـ 7 مساءً.

وتقدم مراكز «صحة لرعاية الكلى» خدماتها كالمعتاد من الـ 7 صباحاً إلى الـ 11 مساءً، يومي السبت والأحد، فيما عدا وحدة الكلى في مستشفيات مدينة زايد، غياثي، ليوا، السلع، دلما، والمرفأ؛ فستقدم خدماتها لمرضى الغسيل الكلوي يوم السبت الأول من يناير 2022 من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.

ويعمل بنك الدم في أبوظبي، والعين يوم الأحد الثاني من يناير 2022 من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً، ويغلقان أبوابهما يومي الجمعة والسبت، في حين يغلق فرع الظفرة طيلة أيام العطلة من الجمعة وحتى الأحد.

وأما العيادات الخارجية في مستشفيات الظفرة وعيادة الظفرة لطب الأسرة فتغلق يومي الجمعة والسبت، وتعمل يوم الأحد الثاني من يناير 2022 من الـ 11 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، في حين تعمل عيادة أبو الأبيض وصير بني ياس خلال أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، وتغلق عيادة بدع المطاوع طيلة أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد، في حين يغلق مركز مدينة زايد لطب الأسنان يومي الجمعة والسبت، ويعمل يوم الأحد من الـ 11 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، وتغلق وحدات غسيل الكلى في مدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والمرفأ ودلما يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، وتعمل يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022 من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً. وتعمل عيادة الحمى في المنطقة الصناعية في مدينة زايد يوم الجمعة والأحد من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 مساء وتعمل يوم السبت من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 8 مساء.

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