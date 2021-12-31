92% من سكان الإمارات تلقوا جرعتين من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 33.792 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22.643.493 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 228.94 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 92.04% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

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