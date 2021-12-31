مكتوم بن محمد: كل عام والإمارات في عز وازدهار

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إنه مع نهاية العام 2021 نطوي صفحة عام مضى بما حمله لنا من أحداث وتحديات وإنجازات كان أبرزها اكتمال عقد 50 عاماً من مسيرة الاتحاد ونهضته والوصول للمريخ واستقبال العالم في إكسبو دبي 2020. حيث قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: نطوي صفحة عام مضى بما حمله لنا من أحداث وتحديات وإنجازات، كان أبرزها اكتمال عقد 50 عاماً من مسيرة الاتحاد ونهضته، ووصولنا إلى المريخ، واستقبال العالم في إكسبو دبي 2020. ونقبل على عام جديد يملؤنا التفاؤل كعادتنا بعام خير وسلام ورخاء. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والإمارات في عز وازدهار.

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