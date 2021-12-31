عــامْ جـديـد عــامْ سـعيد .. قصيدة لمحمد بن راشد

المصدر: البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة جديدة بمناسبة قدوم العام الجديد، قال فيها:



الـفـيـنْ وإثـنـينٍ وعـشـرينْ

عـــامْ الـتِّـمَيِّزْ والـصِّـدارَهْ

بهْ نبتدي نسعىَ لخمسينْ

ونـكَـمِّـلْ الـسِّـيـرْ بـجـدارَهْ

مـانختلِفْ مانخافْ مانلينْ

ولانْـحَـسبْ لـلعليا خـسارَهْ

عـلـىَ نَـهَـجْ لآبـاءْ مـاضينْ

بـعـزومْ وإبــداعْ وشـطارَهْ

إنـسـاهِـمْ بــكـلِّ الـمـيادينْ

عـلـمْ و صـناعهْ أوْ تـجارَهْ

لــي هـمِّهم جَـمعْ الـملايينْ

ايـهـمِّنا صِـنـعْ الـحَضارَهْ

ولا يـهـزِّنا كـيـدْ الـمـعادينْ

جـيـشٍ لـنا يـحمي ديـارَهْ

تـاريـخنا حـافِلْ بـماضينْ

عـطـاهُـمْ الـتَّـاريخ شــارَهْ

والحاضِرْ وورودْ ورياحينْ

وقـلـوبِـنا فـيـهـا جــسـارَهْ

بـأفـعالنا نـعـطي بـراهـينْ

مَــبْ بـالـكلامْ وبـالـفِشارَهْ

مـانسمَعْ أقـوالْ الـمواشينْ

أهـــلِ الـفـشيلِهْ والـعـثارَهْ

متماسكينْ إشمالْ وإيمينْ

بــالإتِّــحــادْ وبــإقــتــدارَهْ

نـهـجِـهْ يـوَحـدِّنـا بـتَـمكينْ

مـتـأكدِّينْ إمْــنِ إنـتصارَهْ



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