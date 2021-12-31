أبوظبي.. منع دخول الشاحنات وحافلات نقل العمال في رأس السنة الميلادية

المصدر: البيان

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أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل (جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع) تزامناً مع رأس السنة الميلادية.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 7:00 (السابعة صباحاً) يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 ولغاية الساعة 7:00 (السابعة صباحاً) من يوم السبت 1 يناير 2022.

ويستثى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تزامناً مع رأس السنة الميلادية تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية.

وحث السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية .

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