بالفيديو.. أمطار الخير تعم إمارات الدولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على مناطق مختلفة من الدولة.

وشهدت إمارة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة أمطاراً متفاوتة الشدة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، وتوقع استمرار هطول الأمطار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز