بالفيديو.. أمطار الخير تعم إمارات الدولة
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على مناطق مختلفة من الدولة.
وشهدت إمارة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة أمطاراً متفاوتة الشدة.
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، وتوقع استمرار هطول الأمطار.
هطول #أمطار_الخير في #دبي.. اللهم صيباً نافعاً ورزقاً طيباً#أمطار_الإمارات#أمطار_الرحمة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rt0Go6Adnp— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2021
هطول #أمطار_الخير في #الشارقة#أمطار_الإمارات#أمطار_الرحمة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/veP8TIgziP— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2021
هطول #أمطار_الخير في #عجمانhttps://t.co/izODyuTcWe#أمطار_الإمارات#أمطار_الرحمة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7QNSDeYflE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2021