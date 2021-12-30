شرطة رأس الخيمة تعزز التعاون في مجال أمن المواصلات بالإمارة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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بحث اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات التنسيق والتعاون في مجال أمن المواصلات بالإمارة وذلك سعياً نحو تكامل الجهود من أجل تحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة، الرامية إلى التكيف مع متغيرات المستقبل خلال الـ50 عاماً المقبلة، وإشراك كافة الفئات المجتمعية، والجهات والمؤسسات في استشراف المستقبل وصياغة شكل الحياة في رأس الخيمة.

حضر اللقاء العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، بمكتبه بمبنى القيادة العامة.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون المشترك، من خلال طرح الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين للتحسين والتطوير وتعزيز جودة الحياة، ومناقشة تطوير الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات الإستراتيجية والتقنية في مجال أمن المواصلات، وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

ووجه اللواء علي بن علوان، بتقديم الدعم الأمني اللازم، وتوفير الحماية والسلامة لقطاع النقل والمواصلات، ووضع الخطط وتوفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث والتهديدات المحتملة، بما يعود بالنفع على مجتمع الإمارة من مواطنين ومقيمين وزوار، ويحقق نشر وتعزيز الأمن والسلامة في الطرق.

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