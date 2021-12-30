الطريق لمناطق احتفالات السنة الجديدة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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أنجزت الجهات المختصة في رأس الخيمة استعداداتها لتأمين مناطق فعاليات احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة 2022، وتسخير كافة الإمكانية الخاصة بالدوريات الشرطية والدفاع المدني والاسعاف، لتوفير الأجواء المناسبة لآلاف الزوار من داخل وخارج الدولة، والاستمتاع بأوقاتهم، وضمان انسيابية الحركة المرورية في كافة الشوارع والطرق المؤدية لأماكن الاحتفالات.

وتستعد رأس الخيمة، لافتتاح العام الجديد 2022 بتحقيق رقمين قياسيين ضمن موسوعة غينيس، خلال احتفالية رأس السنة الجديدة بعرض غير مسبوق للألعاب النارية، لتحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ضمن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار".

ولضمان سهولة التنقل والوصول إلى مناطق الفعاليات والفنادق والمنازل في جزيرة المرجان وقرية الحمرا برأس الخيمة، يجب على القادمين من مناطق رأس الخيمة التحرك عبر شارع الشيخ محمد بن سالم، وللقادمين من شارع الشيخ محمد بن زايد، والشهداء وشارع الإمارات، الاتجاه عبر المخرج 119، للوصول إلى مواقف المركبات التي تستوعب أكثر من 15 ألف مركبة، والتأكيد على اغلاق شارع الاتحاد من أم القيوين في الاتجاهين.

أوقات الاغلاق

سيتم إغلاق شارع الشيخ محمد بن سالم بالاتجاه إلى منطقة الفعاليات للقادمين من رأس الخيمة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وإغلاق شارع الشهداء إلى الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً أمام القادمين من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الامارات عند مدخل 119.

وتضم مناطق الفعاليات ومنصات المشاهدة المرافق الترفيهية التي تقدمها لزوارها وعروض "الدي جي"، وعربات الطعام، والمناطق المخصصة للأطفال، والأسواق، حيث تشكل الواجهة المائية لجزيرة المرجان مسرحاً لعرض الألعاب النارية التي ستطلقها طائرات بدون طيار بطول 4.7 كيلومترات، ويتضمن العرض إطلاق أكثر من 15 ألف تأثير ضوئي من الألعاب النارية، لمدة 12 دقيقة، حيث تطلب التجهيز للعرض 5000 ساعة عمل، وأكثر من 130 عوامة بحرية وأسطولاً يضم مئات الطائرات بدون طيار المخصصة لإطلاق الألعاب النارية، بالإضافة لعروض إضاءة راقصة على وقع الموسيقى النابضة بالحياة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على الزوار أهمية اتباع تعليمات رجال الدوريات المرورية لعدم عرقلة حركة سير المركبات، وضرورة التقيد والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكول الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

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