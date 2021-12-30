تعاون بين شرطة عجمان و«الطوارئ والأزمات» لمواجهة كورونا

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، خلال لقاء مع علي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، سبل التعاون وتوحيد الجهود في سبل تعزيز التجربة الناجحة في مواجهة جائحة «كوفيد 19».

حضر اللقاء العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية وعدد من كبار الضباط بشرطة عجمان، واطلعوا على آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس «كوفيد 19». وأشاد قائد عام شرطة عجمان بجهود الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث في إدارة الأزمة والتجربة المميزة البارزة في التعامل معها منذ بدايتها، وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات في نطاق الاختصاص وأسباب الانتشار وطرق الوقاية، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخذها للحد من تزايد الحالات، كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الفرق المحلية والهيئة لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد والجاهزية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ومن جانبه أثنى علي راشد النيادي على الجهود التي يبذلها الفريق المحلي في عجمان برئاسة اللواء الشيخ سلطان النعيمي في إدارة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث في التصدي للجائحة، مؤكداً ضرورة تعزيز الجهود والعمل والتفاني وتطوير القدرات والإمكانيات وفق التطلعات.

وأهدى قائد عام شرطة عجمان كتاب «شرطة عجمان بين الماضي والحاضر» ودرع الشرطة التذكاري لمدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، معرباً من خلاله عن شكره وتقديره لجهود الهيئة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز