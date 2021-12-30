"الحصن"يبرز معدلات التطعيم في المدارس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي والمنظومة الوطنية الصحية الحصن عن إدراج مبادرة المدارس الزرقاء ضمن تطبيق الحصن، وهي تمكن أولياء أمور الطلبة من الاطلاع على معدلات التطعيم بشكلٍ دقيق على مستوى الصف والمجموعات الكبيرة والمدارس خلال تطبيق الحصن.

ويعكس إدراج المبادرة ضمن التطبيق، الذي يُعد الأداة الرسمية للهيئات الصحية في الدولة للمصادقة على اختبارات الكشف عن كوفيد-19، التزام الدائرة بالتعاون مع جميع الشركاء والجهات الحكومية المعنية لزيادة شفافية إجراءات الصحة والسلامة في المدارس وتشجيع الزيادة المستمرة لمعدلات التطعيم فيها.

وابتداءً من الليلة يمكن لأولياء الأمور في أبوظبي تحديث تطبيق الحصن عبر تطبيقات ’آب ستور‘ و ’جوجل بلاي‘، وإضافة بيانات أبنائهم إلى حساباتهم الشخصية، ليتمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى معلومات التطعيم المحدّثة في مدارس أبنائهم ضمن القسم المخصص في التطبيق لمبادرة المدارس الزرقاء، وحفاظاً على خصوصية الطلبة، ستظهر تفاصيل التطعيم في المدارس والصفوف الدراسية على شكل أرقام ونسب مئوية معمّمة، دون ربطها بهوية الطلبة.

من جانبه قال عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: "يتمثّل هدفنا الرئيسي في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المدرسي في أبوظبي، لا سيما بعد تعاوننا الوثيق مع أولياء الأمور لتمكينهم من المساهمة في عملية اتخاذ العديد من القرارات المرتبطة باستئناف عملية التعليم الصفي خلال العام الدراسي الماضي والفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الحالي".

وأضاف: "نهدف إلى الوصول لأعلى مستويات الشفافية من خلال دمج مبادرة المدارس الزرقاء ضمن تطبيق الحصن لتمكين أولياء أمور الطلبة من الاطلاع على معدلات التطعيم بشكلٍ دقيق على مستوى الصف والمجموعات الكبيرة والمدارس.

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