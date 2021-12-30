مراكز «صحة» لخدمات «كوفيد-19» من المركبة تعمل خلال العطلة من 10 صباحاً وحتى 8 مساءً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة العام الميلادي الجديد 2022 والتي توافق أيام الجمعة الموافق لـ 31 ديسمبر 2021 والسبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022.

وقالت شركة «صحة» أن مراكز صحة لخدمات «كوفيد-19» من المركبة في إمارة أبوظبي والمناطق الشمالية ستعمل يومي الجمعة والسبت من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، في حين تعمل المراكز يوم الأحد 2 يناير 2022 في إمارة أبوظبي من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، ومراكز المناطق الشمالية من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، على أن تعاود عملها المعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

وأما مراكز صحة لتطعيم «كوفيد-19» في كل من ميناء زايد في أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات سوف تعمل يومي الجمعة والأحد من الـ 7 صباحاً حتى 10 ليلاً، ويوم السبت الأول من يناير 2022 من الـ 10 صباحاً حتى الـ 10 ليلاً، وأما مركز دبي باركس آند ريزورت فسوف يعمل يومي الجمعة والأحد من الـ 9 صباحاً حتى الـ 9 ليلاً، ويوم السبت من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 ليلاً، ومركز التطعيمات في قاعة أفراح مدينة زايد؛ فيعمل يومي الجمعة والأحد من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10 ليلاً، ويوم السبت 1 يناير 2022 من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 ليلاً.

وتعمل مراكز تقييم «كوفيد-19» المتميز في المفرق، وميناء زايد، يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 مساءاً، ويوم السبت الأول من يناير 2022 من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 10 ليلاً، ويوم الأحد 2 يناير 2022 من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 11 ليلاً، وأما مركز تقييم «كوفيد-19» في المشرف، ومركز العين فتعمل يومي الجمعة والسبت من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 10 ليلاً، ويوم الأحد من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 11 ليلاً، في حين يعمل مركز تقييم «كوفيد-19» في مدينة زايد في منطقة الظفرة يوم السبت الأول من يناير 2022 من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً.



المجالس



وسيفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، طيلة أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد، في حين تفتح مجالس فلج هزاع في العين، والمشرف في أبوظبي، أبوبها يوم الجمعة والأحد من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وتغلق يوم السبت الأول من يناير 2022 أبوابها.



مستشفيات صحة



وقالت شركة «صحة»: إن أقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها ما عدا مستشفى الرحبة، ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة، وأما العيادات الخارجية فسوف تغلق طيلة أيام العطلة، باستثناء عيادة الحقن والتضميد بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فستعمل من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً من الجمعة وحتى الأحد، ويعمل مركز صحة المرأة في مستشفى الكورنيش يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 2 بعد الظهر.

وتستقبل مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشى توام، ومستشفى العين، ومستشفى الوقن، الزوار للمرضى المنومين أيام العطلة من الجمعة وحتى الأحد في أوقات الزيارة المعتادة؛ للمرضى المنومين من الـ 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن الـ 4 إلى الـ 8 مساءً.

وأما مدينة الشيخ شخبوط الطبية فتستقبل الزوار للمرضى المنومين من الـ 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، ومن الـ 5 إلى الـ 7 مساءً، بما فيهم زيارة المرضى المنومين في وحدة رعاية الكلى، في حين تستقبل الزوار لمرضى العناية الحرجة من الساعة 12 وحتى الـ 2 بعد الظهر ومن الـ 5 وحتى الـ 7 مساءً.

وتستقبل مستشفى الكورنيش الزوار للمريضات المنومات من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً، في حين تستقبل مستشفى الرحبة الزوار للمرضى المنومين في وحدة معالجة «كوفيد-19» من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، ومن الـ 4 وحتى الـ 8 مساءً، في حين تستقبل الزوار لمرضى العناية المركزة من الساعة 11 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، ومن الساعة الـ 8 مساءً وحتى الـ 11 ليلاً.

وتستقبل مستشفيات الظفرة الزوار للمرضى المنومين أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً ومن الـ 5 مساءً وحتى الـ 11 ليلاً، وتستقبل الزوار لمرضى الحالات الطارئة في مستشفى مدينة زايد خلال أيام العطلة من الـ 11 صباحاً وحتى الـ 2 بعد الظهر، ومن الـ 5 مساءً إلى الـ 7 مساءً.

وتقدم مراكز «صحة لرعاية الكلى» خدماتها كالمعتاد من الـ 7 صباحاً إلى 11 مساءً، يومي السبت والأحد، فيما عدا وحدة الكلى في مستشفيات مدينة زايد، غياثي، ليوا، السلع، دلما، والمرفأ؛ فستقدم خدماتها لمرضى الغسيل الكلوي يوم السبت الأول من يناير 2022 من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.

ويعمل بنك الدم في أبوظبي، والعين يوم الأحد الثاني من يناير 2022 من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً، ويغلقان أبوابهما يومي الجمعة والسبت، في حين يغلق فرع الظفرة طيلة أيام العطلة من الجمعة وحتى الأحد.



المراكز الصحية



وأما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة»؛ فتعمل عيادات: مطار أبوظبي، سويحان، القوع، مزيد، الهير، الختم، على مدار الساعة، أيام الجمعة 31 ديسمبر 2021 وحتى الأحد 2 يناير 2022، في حين تعمل عيادة الباهية في أبوظبي يوم الجمعة 31 ديسمبر من الـ 7 صباحاً وحتى منتصف الليل، ويوم السبت الأول من يناير 2022 من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 ليلاً، ويوم الأحد الثاني من يناير من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10.30 ليلاً، وتعمل عيادات الزعفرانه، ومدينة خليفة، وبني ياس، يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، ويوم الأحد 2 يناير 2022 من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10.30 ليلاً، ويوم السبت تعملان من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 ليلاً.

وأما عيادة المقطع، فتغلق يوم الجمعة 31 ديسمبر فيما تعمل يوم السبت الأول من يناير 2022 من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 ليلاً، ويوم الأحد 2 يناير 2022 من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10.30 ليلاً.

وتغلق عيادات البطين، والظفرة لطب الأسنان، والفلاح، والسمحة، والمفرق لطب الأسنان أبوابها يومي الجمعة والسبت، وتعمل يوم الأحد 2 يناير 2022 من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10.30 ليلاً.

وتعمل عيادتا المشرف، ومدينة محمد بن زايد، يومي الجمعة 31 ديسمبر والأحد 2 يناير من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10.30 ليلاً، وتغلقان يوم السبت الأول من يناير 2022.

وأما عيادات منطقة العين، فتعمل عيادات: نعمة، الهيلي، المويجعي، واليحر من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10.30 ليلاً، يومي الجمعة والسبت وتعمل من الـ 10 صباحاً إلى الـ 10 مساءٍ يوم السبت. في حين تعمل عيادة الشويب يوم الجمعة 31 ديسمبر، ويوم الأحد 2 يناير 2022 من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 9 ليلاً، وتغلق يوم السبت الأول من يناير 2022، وتعمل عيادة عود التوبة والجاهلي والطوية ورماح يوم الجمعة والأحد من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10.30 ليلاً، وتغلق يوم السبت، وتعمل عيادة رماح يوم الأحد من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10.30 ليلاً، وتعمل عيادة الفقع يومي الجمعة والأحد من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وتغلق يوم السبت، وتعمل عيادة الخزنة يوم الأحد من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وتغلق يومي الجمعة والسبت، وتعمل عيادة النيادات يوم الأحد من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 4.30 مساءً، وتغلق يومي الجمعة والسبت. في حين يغلق مركز العين للأسنان يومي الجمعة والسبت ويعمل يوم الأحد 2 يناير 2022 من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10.30 ليلاً.

وأما العيادات الخارجية في مستشفيات الظفرة وعيادة الظفرة لطب الأسرة فتغلق يومي الجمعة والسبت، وتعمل يوم الأحد الثاني من يناير 2022 من الـ 11 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، في حين تعمل عيادة أبو الأبيض وصير بني ياس خلال أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، وتغلق عيادة بدع المطاوع طيلة أيام العطلة من الجمعة إلى الأحد، في حين يغلق مركز مدينة زايد لطب الأسنان يومي الجمعة والسبت، ويعمل يوم الأحد من الـ 11 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، وتغلق وحدات غسيل الكلى في مدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والمرفأ ودلما يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، وتعمل يومي السبت والأحد الأول والثاني من يناير 2022 من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً. وتعمل عيادة الحمى في المنطقة الصناعية في مدينة زايد يوم الجمعة والأحد من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 مساءاً وتعمل يوم السبت من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 8 مساءاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز