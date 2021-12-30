الإمارات الأكثر تطعيماً للسكان لمدة 276 يوماً خلال عام 2021

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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كشف الموقع العالمي our world in data (عالمنا في بيانات) أن دولة الإمارات خلال عام 2021 تربعت على المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تطعيما للسكان لمدة 267 يوماً لتصل إلى تطعيم 99% من السكان في 29 ديسمبر الجاري منهم 90.7% حصلوا على جرعتين أو أكثر و8.3% حصلوا على جرعة واحدة من لقاحات كوفيد ـ 19.

وأشار الموقع العالمي إلى أن حوالي 58% من سكان العالم حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة من لقاح كوفيد ـ 19 بواقع 9.1 مليار جرعة بمعدل 31.2 مليون جرعة يومياً، في حين تلقى أقل من 8.5% من سكان الدول النامية والفقيرة جرعة واحدة على الأقل من التطعيمات.

ووفقا لإحصائيات الموقع فقد تربعت دولة الإمارات على مركز الصدارة في قائمة الدول الأكثر تطعيما منذ الأول من يناير 2021 وحتى 21 من نفس الشهر بواقع تغطية بالتطعيمات بلغت 8.4% من السكان (2.5% بالجرعتين و5.9 بجرعة واحدة)، وتصعد المملكة المتحدة إلى المركز الأول في 22 يناير وحتى 31 يناير 2021 بتغطية إجمالية بلغت 14% من السكان، لتعود الإمارات مجددا في 1 فبراير 2021 إلى الصدارة بتغطية إجمالية للتطعيمات بلغت 35% (22% بالجرعتين و13 بجرعة واحدة) وذلك حتى 12 مارس.

وبحسب الموقع العالمي، تصدرت المملكة المتحدة مرة أخرى المركز الأول بتغطية إجمالية بالتطعيمات في الفترة من 13 إلى 22 مارس المركز الأول بتغطية بلغت 42% من السكان لتعود الإمارات مجددا إلى الترتيب الأول خلال الفترة من 23 مارس وحتى 3 مايو 2021 بتغطية إجمالية بلغت 51% من السكان (38.4% بالجرعتين و12.5 بجرعة واحدة).

وخلال الفترة من 4 مايو إلى 4 يونيو تناوبت كل من المملكة المتحدة وكندا على المركز الأول كأكثر الدول تطعيما للسكان، لتعود دول الإمارات مجددا في 5 يونيو 2021 إلى الصدارة مرة أخرى وحتى 20 يوليو بتغطية إجمالية بلغت 77% (67.7% بالجرعتين و9.2% بجرعة واحدة) ثم تصعد سنغافورة في 22 يوليو إلى المركز الأول وحتى 24 أغسطس كأكثر دول العالم بتغطية إجمالية بلغت 83%.

وفي 25 أغسطس وحتى يوم أمس 29 ديسمبر 2021 تصدرت الإمارات المركز الأول بتغطية إجمالية بلغت 99%، وتتربع على المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تطعيما لمدة 276 يوما خلال عام 2021.

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