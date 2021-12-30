دفاع مدني دبي يؤكد جاهزيته لتأمين احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي جاهزية كافة فرق الدفاع المدني لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2022، واعتماد الخطط التشغيلية وكافة الإجراءات بنسبة 100% للمساهمة في إخراج الاحتفال السنوي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية الكبرى، وستقوم الفرق والوحدات بمهمة تأمين 29 موقعاً أساسياً تم تخصيصها للفعاليات والاحتفال بالألعاب النارية.

وقال الفريق المطروشي: إنه وفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى 3 قطاعات رئيسية: قطاع ديرة، قطاع بر دبي وقطاع جبل علي والواجهة البحرية. وبمشاركة قوة بشرية من الدفاع المدني قوامها 679 من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال والذين يمثلون نخبة من الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية، مع أكثر من 84 آلية مختلفة الاختصاصات، إضافة إلى الدعم اللوجستي من الفرق الجاهزة والتي ستكون على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ في جميع مراكز الدفاع المدني بدبي، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي تهدف لتطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية وتحقق أعلى مؤشرات السعادة والرضا لأفراد الجمهور والتعبير عن الصورة المشرقة لدولتنا بشكل عام وعن إمارة دبي بشكل خاص.

وأشار الفريق المطروشي إلى أن الدفاع المدني بدبي يضطلع بدوره الاستراتيجي والأساسي كعضو في لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير الوقاية والسلامة للجميع ويشارك في تأمين كافة الفعاليات والأنشطة وفي جميع الأوقات والمناسبات التي تقام في إمارة دبي، لافتاً أن فرق الدفاع المدني أكملت كافة الترتيبات لتأمين الفعاليات والأنشطة المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2022 في إمارة دبي وفق الخطط الموضوعة من قبل لجنة تأمين الفعاليات الهادفة لتحقيق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لكافة الفئات من أفراد الجمهور وذلك بالتعاون مع الوحدات والفرق المشاركة من الشركاء الاستراتيجيين.

وأضاف المطروشي: فيما يتعلق بالاستعدادات مع الشركاء في المرحلة التي تسبق موعد الاحتفال ولضمان خطة تأمين الفعاليات بين الشركاء بروح الفريق الواحد أجرينا مع الشركاء الاستراتيجيين تمرينات متنوعة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وترسيخ آليات التعاون والتنسيق مع: القيادة العامة لشرطة دبي، وإعمار، وإسعاف دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي والشركاء الآخرين في المنشآت الفندقية والواجهات السياحية في دبي والشركات والمؤسسات الخاصة.

ولفت مدير عام الدفاع المدني في دبي إلى أن مرحلة تأمين الفعاليات لا تقتصر على ساعات الاحتفال، وإنما هناك مرحلة أساسية مستدامة سبقتها تتمثل في التعاون مع المطورين والاستشاريين والمقاولين لتطبيق شروط السلامة في جميع المباني والمنشآت بدبي المرتبطة بنظام 24/7 الذكي للسلامة لضمان جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة في تلك المباني بنسبة 100% بما فيها تلك التي ستقام فيها فعاليات رأس السنة علماً أن جميع تلك المباني التي يتجاوز عددها 74 ألف مبنى ومنشأة في دبي، مرتبطة إلكترونياً بغرفة عمليات الدفاع المدني الذكية.

وأشار أيضاً إلى أنه خلال الفترة التي سبقت موعد الاحتفال نفذ الدفاع المدني بدبي عدداً من تمارين الإخلاء في مواقع الفعاليات والأنشطة لضمان تأمين سلامة الجمهور ووقايتهم وإسعادهم في بيئة آمنة، كما قامت فرق الدفاع المدني بدبي بمهام تفتيش المباني والمنشآت التي ستقام فيها الفعاليات للتأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق، وأبرزها في برج خليفة والمنشآت المجاورة له والتي بلغت 61 مبنى للتأكد من جاهزية بيئة السلامة فيها لاستقبال الجمهور وقت الاحتفال.

ونوه الفريق المطروشي إلى أن الزيارات التفتيشية شملت كذلك مواقع الاحتفالات في «إكسبو 2020 دبي»، وبلغت 13 زيارة لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في موقع الاحتفال بالألعاب النارية وتأمين مواقع تخزينها، وسيعمل 108 عناصر من أفراد الدفاع المدني مدعومين بـ31 مركبة وآلية تخصصية على أهبة الجاهزية لتأمين الفعاليات التي ستبدأ من الـ3 عصر يوم 31 ديسمبر 2021 وستبقى مستمرة حتى الـ5 فجر أول أيام السنة الجديدة.

ودعا الفريق خبير راشد ثاني المطروشي أفراد الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات والتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لضمان سلامتهم وتوفير أفضل الظروف التي تساعدهم على قضاء الأوقات السعيدة برفقة الأهل والأصدقاء في ليلة رأس السنة، مؤكداً ثقته بقدرات الأجهزة المعنية، على تقديم أفضل الخدمات لإسعادهم بالتعاون مع الجمهور من المواطنين والمقيمين والضيوف بهدف أن تكون الاحتفالات مميزة عالمياً في التنوع والإبداع والأمان.

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