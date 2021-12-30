ضاحي خلفان يشيد بجهود مختلف الفرق في التصدي لعمليات تهريب المخدرات وإحباطها

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بالجهود الكبيرة والنتائج الطيبة التي حققها المجلس خلال العام الجاري والأعوام السابقة، وتوجه معاليه بالشكر إلى كافة أعضاء المجلس، واللجان الفرعية المنبثقة منه، وفرق العمل على إخلاصها وتفانيها في أداء دورها، كما أشاد معاليه بجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في اعتراض خطوط تهريب المخدرات وإحباط عمليات التهريب المختلفة.

ووجه معاليه الشكر والتقدير إلى كافة فرق مكافحة المخدرات بالدولة، على الجهود الكبيرة التي أثمرت عن ضبطيات ضخمة من المخدرات التي كانت ستدخل إلى الدولة مؤخراً، مؤكداً معاليه أن أجهزة المكافحة ستقف بالمرصاد لكل المحاولات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات عبر كافة منافذ الدولة على مدار الساعة، مما يشكل سداً منيعاً أمام العصابات المجرمة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع التاسع للعام الجاري 2021، الذي عقد صباح اليوم عبر الاتصال المرئي، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

وناقش المجلس الإطار القانوني لمجلس مكافحة المخدرات والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفق المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واطلع المجلس على جهود جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بالقوات المسلحة في إحباط عمليات تهريب المخدرات للدولة، وسبل اعتراض خطوط التهريب البحرية، وأثر التعاون والتنسيق المعلوماتي مع وحدات مكافحة المخدرات في الدولة. كما استعرض المجلس النشرات الدولية حيال بعض النباتات المخدرة والإجراءات اللازمة حيالها.

واطلع على إحصائية عدد المستفيدين من الدورات التخصصية لبرنامج حماية التابع للقيادة العامة لشرطة دبي.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز