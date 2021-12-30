توقعات بسقوط أمطار غداً

المصدر: أبوظبي - وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في نشرته اليومية: إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كيلومتراً في الساعة وتصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 00:16 والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 04:29، وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:40 والمد الثاني عند الساعة 07:14 والجزر الأول عند الساعة 13:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:05.

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