نائب رئيس أركان القوات المسلحة يشهد ختام فعاليات منافسات المشاة والرماية

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ختام فعاليات منافسات استعراض المشاة لوحدات القوات المسلحة والذي سبقه ختام منافسات الرماية على مستوى القوات المسلحة للعام التدريبي 2021 / 2022، والتي تأتي ضمن حرص وزارة الدفاع على رفع مستوى الكفاءة القتالية لوحدات وضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة وصولاً بهم إلى مستوى الاحتراف والجاهزية العسكرية، بالإضافة إلى تكريس روح التنافس الشريف بين مختلف وحدات القوات المسلحة ومنتسبيها.

وأكد الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة بهذه المناسبة حرص وزارة الدفاع على تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة الفعاليات، والمنافسات وهي إعداد جيل قوي مؤهل للرماية، وقادر على المشاركة في كافة البطولات العسكرية. وقال: إن المسابقات والمنافسات جزء لا يتجزأ من تدريب القوات المسلحة من خلال التخطيط لها لتكريس روح التنافس والتفوق ورفع مستوى الأداء على مستوى القيادات الرئيسية والوحدات المستقلة.

وبدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل، وعزف السلام الوطني، ثم قام نائب رئيس أركان القوات المسلحة بالتفتيش على طابور الاستعراض، بعدها قام بتكريم قيادة حرس الرئاسة لحصولها على درع التفوق العام للعام 2021 / 2022، كما تم تكريم الوحدات الفائزة بالمراكز الـ 3 الأولى في كل المسابقات.

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