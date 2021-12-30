واحة دبي للسيليكون تغرس 1000 شجرة خيزران

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت واحة دبي للسيليكون عن انتهائها من زراعة 1000 شجرة خيزران «بامبو» موزعة على مرافقها المختلفة وذلك بالتعاون مع شركة «أكاش جرين» الشركة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة الحيوية.

وقام غانم الفلاسي نائب رئيس أول سعادة الأفراد والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وأحمد العلي المدير العام لشركة أكاش جرين بغرس أول شجرتي خيزران عند بحيرة واحة دبي للسيليكون الواقعة بالقرب من مبنى المقر الرئيسي للواحة بحضور المهندس خليل شعلان نائب رئيس أول الخدمات والعمليات في واحة دبي للسيليكون وعدد من المسؤولين من الجهتين، كما شارك في الحملة أكثر من 200 شخص من موظفي الواحة ومجتمعها من مختلف الفئات العمرية وكوادر من الشركات التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها.

وتظهر الأبحاث أن شجرة الخيزران أو البامبو تمتص 4 أضعاف انبعاثات الكربون وتطلق الأكسجين أكثر بـ35% من أي نبات آخر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز