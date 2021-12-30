غداً.. العالم على موعد مع عروض استثنائية للألعاب النارية في سماء الإمارات

المصدر: وام

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تتجه أنظار العالم غدا إلى الإمارات لمتابعة عروض الألعاب النارية التي تشهدها كافة المناطق احتفالا بقدوم العام الجديد، والتي ستشكل هذا العام حدثا استثنائيا كما ونوعا تتناسب مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي.

وتعد عروض الألعاب النارية التي تنظمها الإمارات في ليلة رأس السنة مناسبة لتسجيل أرقام جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث يبرز هذا العام العرض الذي ينظمه مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي والعرض الذي تنظمه إمارة رأس الخيمة.

وتشكل عروض الألعاب النارية التي تنظمها الإمارات في ليلة رأس السنة عاملاً مهماً في جذب الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، كما تحظى تلك العروض التي تعد من الأضخم عالميا باهتمام ومتابعة من مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

البداية من إمارة أبوظبي التي ستضيء سماءها 7 عروض للألعاب النارية منتصف ليلة رأس السنة، فوق كورنيش أبوظبي، وجزيرة المارية، ونادي شاطئ السعديات في جزيرة السعديات، والواجهة البحرية ياس باي في جزيرة ياس، واستاد هزاع بن زايد، ومدينة زايد في منطقتي العين والظفرة، هذا بالإضافة إلى مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة الذي ينظم أضخم عرض للألعاب النارية لمدة 40 دقيقة متواصلة مستهدفا تحطيم ثلاثة أرقام في موسوعة "غينيس" من حيث الكمية والوقت والشكل.

وعلى عادتها، تفي دبي في كل عام بوعودها بتقديم أجمل عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة على مستوى العالم، والتي سيصل عددها هذا العام إلى 36 عرضا في 29 موقعا، يتوجها عرضان ساحران للألعاب النارية في موقع "إكسبو 2020 دبي، الأول عند الساعة 12 ليلا يتبعه عرض آخر في الساعة الثالثة صباحاً، إضافة إلى العرض المترقب على برج خليفة الأطول في العالم.

وفي الشارقة تشهد واجهة المجاز المائية عرضا للألعاب النارية لمدة 10 دقائق مع بدء العد التنازلي للعام الجديد، أما شاطئ خورفكان على الساحل الشرقي فسيكون هذا العام أحد أجمل الشواطئ وأكثرها تألقاً في الدولة مع العرض المذهل للألعاب النارية الذي سيشهده في تمام الساعة 12 ليلا.

وتستعد إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم في احتفالية رأس السنة الجديدة 2022 بعرض غير مسبوق للألعاب النارية، والذي يهدف إلى تحطيم رقمين قياسيين في "موسوعة جينيس" عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار".

وسيمتد عرض الألعاب النارية الرئيسي على مسافة 4.7 كيلومتر وسيستمر لمدة 12 دقيقة، ويتضمن أكثر من 15,000 تأثير ضوئي وأكثر من 130 عوامة بحرية وأسطولاً ويضم مئات الطائرات بدون طيار المخصصة لإطلاق الألعاب النارية.

هذا وتشهد كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين عروضا ضخمة للألعاب النارية في منتصف ليل 31 ديسمبر الجاري احتفاء بالعام الجديد، وسيتمكن الجمهور من متابعة تلك العروض من موقع الحدث وأماكن أخرى متفرقة.

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