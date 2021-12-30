بلدية دبي تعزز جاهزيتها لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة

المصدر: دبي - وام

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أعدت بلدية دبي خطة لتأمين الاحتفالات بليلة رأس السنة في مختلف مواقع الاحتفالات لما ستشهده تلك المواقع من حضور كبير من قبل الجمهور وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وتم توفير الكوادر الرقابية المتخصصة من مختلف الإدارات في بلدية دبي بهدف القيام بالحملات التفتيشية المكثفة، وذلك من خلال تواجد عدد 102 مفتش داخل مواقع الاحتفالات لضمان التزام المؤسسات باشتراطات الصحة والسلامة مثل: مراكز التسوق والمؤسسات الغذائية والفنادق والحدائق والشواطئ ومضاميرها وغيرها من المواقع. كما تتضمن الخطة تواجد أكثر من 100 مفتش ومراقب خارج مواقع الاحتفالات وفي المناطق القريبة من تلك المواقع وسيتم تسخير المنصات والأنظمة الذكية المتاحة لدى بلدية دبي في العملية الرقابية والتركيز في الزيارات على المنشآت الواقعة في المواقع التي تقام فيها الاحتفالات حيث تم وضع خطط الزيارات للمنشآت الواجب التركيز عليها في تلك المواقع بناءً على الأولويات والتصنيفات المتبعة.

وستتم عملية الرقابة من خلال 4 برامج رئيسية وهي: التفتيش على المواقع على مدار 24 ساعة مناوبة، والرقابة الميدانية للمواقع ومؤسساتها لإجراء التقييم الميداني قبل الاحتفال وبعده في ليلة رأس السنة والإشارة إلى التعاميم والإرشادات التوعوية الخاصة بالتدابير الاحترازية إلى أصحاب المؤسسات والمطورين والمعالجة الفورية واللحظية للبلاغات الواردة.

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