«البلديات والنقل» تصدر خرائط أبوظبي للسلامة البحرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل، عن إصدار أول مجموعة خرائط خاصة بالسلامة البحرية، في خطوة تجسد التزامها بضمان سلامة وكفاءة استخدام الممرات المائية في إمارة أبوظبي.

وتحدد «خرائط أبوظبي للسلامة البحرية» الجديدة، مواقع رسو الوسائل البحرية، والمناطق المحظورة، مثل خطوط التجارة البحرية الرئيسة، ومناطق المحميات البحرية، كما تسلط الضوء على حدود السرعات ضمن كل منطقة، ومناطق العبور، وخطوط الربط بين المناطق البحرية، والمناطق المخصصة للرياضات البحرية، مثل السباحة وقيادة المراكب الآلية وغير الآلية، إلى جانب ضوابط استخدام الوسائل البحرية الخاصة في المناطق المخصصة لها.

وتم تطوير الخرائط، بالتعاون مع كل من مجموعة موانئ أبوظبي، وهيئة البيئة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وشرطة أبوظبي، وتعتبر متوافقة مع أفضل المقارنات المعيارية والممارسات الإقليمية والعالمية، وتعد الخرائط إنجازاً مهماً، يسهم في الارتقاء بمستويات سلامة الملاحة البحرية، ويعزز مكانة أبوظبي كمركز بحري رائد.



رؤية



وأشار حمد المطوع المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتيـة في دائرة البلديات والنقل، إلى أن تنشيط ودعم الأصول المادية والرقمية لإمارة أبوظبي، وتطبيق قواعد جديدة لتنظيم استخدام الممرات المائية فيها، يندرج ضمن رؤية القيادة الرشيدة، لبناء مركز بحري رائد عالمي المستوى. وقال: «يشكل الإعلان عن خرائط السلامة البحرية، خطوة كبيرة في سياق جهود أبوظبي المتواصلة لنمو القطاع البحري فيها، وتدعيمه ببنى تحتية متطورة، وقدرات متكاملة معززة بأحدث الابتكارات التقنية. وتحرص الدائرة، من خلال العمل مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسين، على ضمان الاستخدام الآمن والسليم للممرات المائية في الإمارة، لجميع المواطنين والمقيمين».

وأعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، عن سروره بمناسبة إصدار خرائط أبوظبي للسلامة البحرية، مشيراً إلى أنها تشكل بداية لمرحلة جديدة في مسيرة تطوير القطاع البحري في الإمارة، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة، لا سيما أنها توفر إرشادات واضحة، تفصل مناطق الترفيه البحري عن مسار خطوط الشحن الرئيسة.



تجارب متميزة



وقال: تؤدي خرائط السلامة دوراً محورياً في دعم أعمال القطاع، وتعزيز مستويات الأمان والسلامة، إلى جانب توفير تجارب متميزة لمحبي الأنشطة البحرية من المجتمع المحلي، كما تسهم في زيادة كفاءة عمليات الشحن التجاري، من خلال إرساء أسس تنظيمية راسخة، تتيح المزيد من فرص التوسع والازدهار خلال الأعوام المقبلة.

ومن جانبه، أوضح الكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية – مجموعة موانئ أبوظبي، أن هذه الخرائط، تقدم أداةً قيمة، لضمان الحركة الآمنة للوسائل البحرية ضمن الإمارة، وقال: «يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخرائط إلكترونياً، والتي ستزود المشغلين التجاريين والمستخدمين من الجمهور العام، بالمعلومات اللازمة التي تمكنهم من الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها القطاع البحري للإمارة، كما تضمن في الوقت ذاته، عدم إعاقة العمليات البحرية الوطنية الحيوية. وتم تطوير هذا الحل الجديد، من قبل بوابة المقطع، الذراع الرقمية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وسيتم تحديث هذه الخرائط باستمرار، لضمان تزويد المستخدمين بمعلومات وبيانات دقيقة، تعكس كل التطورات والتغيرات المتعلقة بالقطاع البحري».



إنجاز



وأضاف: «تشكل هذه الجهود الرامية إلى تنظيم الممرات المائية في الإمارة، إنجازاً رئيساً في إطار تعزيز البيئة التنظيمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويزيد من كفاءة الحركة البحرية في الإمارة، ويضمن سلامة جميع المستخدمين».

ومن جانبه، قال سعيد الظاهري مدير إدارة تطوير تجربة الزوار والمنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «تشكل خرائط السلامة البحرية دليلاً إرشادياً متكاملاً، يعزز قدرتنا على توفير تجربة سياحية آمنة واستثنائية للمجتمع المحلي والزوار، وذلك عبر تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات السياحة البحرية في العاصمة، والمتمثلة في شواطئها الزرقاء النقية، وجزرها الطبيعية الخلابة، وبنيتها التحتية الحديثة والمتكاملة، من المراسي ومرافق خدمات اليخوت. ونثق بأن هذه المبادرة، ستسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للاستمتاع بتجارب بحرية فريدة، حيث ستوفر مسارات آمنة لإبحار اليخوت والسفن السياحية، ومناطق محددة لممارسة الرياضات والأنشطة المائية، واستكشاف البيئة البحرية المذهلة في أبوظبي».



حلول رقمية



وستتيح خرائط أبوظبي للسلامة البحرية، للمجتمع البحري، الوصول إلى المعلومات بشكل مباشر، وبتحديثات آنية. وتعمل كل من أبوظبي البحرية، وبوابة المقطع، على إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية المتكاملة، لتوفير تجربة معززة ومبسطة لأصحاب العلاقة، ما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي، لتكون ضمن أهم خمسة مراكز بحرية في العالم.

وسيتم توفير خرائط السلامة البحرية، عبر الموقع الإلكتروني لأبوظبي البحرية، بصيغة تفاعلية بالكامل، وتم تطوير المنصة الإلكترونية الجديدة من قبل بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، وتعرض الخرائط بشكل يوضح المواقع الفعلية للمستخدمين، وتبلغهم بالقواعد المطبقة ضمن المناطق التي يوجدون فيها.

وسيتم إدراج الخرائط في البرنامج الملاحي «نافيونيكس Navionics Srl»، الخاص بشركة «Socio Unico»، وذلك بموجب اتفاقية ترخيص جرى التوقيع عليها مؤخراً، بين الشركة و«أبوظبي البحرية»، حيث سيعمل الجانبان على تحسين سلامة حركة السفن في مياه إمارة أبوظبي، وجمع وتبادل البيانات الملاحية، التي تسلط الضوء على المخاطر المحتملة.

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