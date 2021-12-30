شرطة عجمان تعزز استعداداتها الأمنية والمرورية لاستقبال 2022

المصدر: عجمان - البيان

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أنهت القيادة العامة لشرطة عجمان استعداداتها لتنظيم الحركة المرورية وتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة 2022 والفعاليات المصاحبة لها، والتي تقام في مناطق مختلفة من إمارة عجمان.

وقال العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية: إن شرطة عجمان اعتمدت خطة شاملة لتنظيم الحركة المرورية في طرق الإمارة، إضافة إلى تأمين الفعاليات المصاحبة للاحتفالات في منطقتي الكورنيش والزوراء، وجميع المناطق السياحية في الإمارة، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وأضاف مدير عام العمليات الشرطية: إن شرطة عجمان ستقوم بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان، ودوريات الشرطة السياحية ورقباء السير على الطرقات الرئيسية وفي المناطق السياحية ومراكز التسوق وأماكن التجمعات وفي مختلف مناطق الإمارة، وذلك لتعزيز التواجد الأمني ومنع تشكل الازدحام، ومتابعة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد: أن شرطة عجمان حرصت على إعداد حملات توعوية للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أهمية لبس الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد لضمان سلامة الجمهور، بالإضافة لحملة ضد استخدام الألعاب النارية من قبل الأشخاص والأطفال لما فيها من تهديد لصحة وسلامة أفراد المجتمع.

ودعا العميد عبدالله سيف المطروشي الجمهور وسائقي المركبات عموماً إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد-19»، متمنياً إجازة سعيدة مكللة بأجواء ملؤها الأمن والسلامة.

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