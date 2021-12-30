تمديد فترة تخفيض قيمة المخالفات في شرطة عجمان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن تمديد فترة تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية، حتى تاريخ 14 يناير 2022.

وينطبق ذلك على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 21 نوفمبر 2021 باستثناء المخالفات المشددة.

وهذا ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد الجمهور وتخفيف الأعباء عنهم، والتسهيل عليهم لتسوية أوضاعهم وتسديد المخالفات المرورية المتراكمة، وتدعوا شرطة عجمان إلى الاستفادة من الفترة المحددة للتخفيض في دفع المخالفات من خلال التطبيق الذكي لوزارة الداخلية وتطبيق شرطة عجمان، مع ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية متمنين السلامة للجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز