وزارتا خارجية النمسا وسلوفينيا تكرّمان سفير الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله

المصدر: فيينا - لوبيليانا - وام

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أقام لوينسكي تيفينتال، أمين عام وزارة الخارجية النمساوية، حفل تكريم لإبراهيم سالم محمد المشرخ سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، بمناسبة انتهاء مهام عمله في فيينا، وذلك بحضور السفير جيرولد فورمر رئيس قسم الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا، والسفير إينو دروفينك رئيس قسم المراسم، ومشاركة كبار المسؤولين في الخارجية النمساوية.

وأشاد تيفينتال، خلال اللقاء، بمستوى العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا، وثمّن الجهود والإسهامات التي قام بها المشرخ خلال فترة مهمته، لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية. كما أقام الدكتور ستانيسلاف رتشكان وزير الدولة في وزارة الخارجية السلوفينية، لقاء تكريمياً للمشرخ، بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية سلوفينيا.

وعبّر عن خالص تقديره للنشاط البارز والجهود الحثيثة التي بذلها المشرخ، لتقوية وتوطيد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سوفينيا، متمنياً له التوفيق في حياته المهنية. وشاركت السفيرة نتاليا منصور مديرة إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السلوفينية في اللقاء، وأثنت على جهود المشرخ في تعزيز العلاقات الثنائية.

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