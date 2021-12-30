«السعادة والإيجابية» في شرطة دبي يسعد الفئات المساعدة مع حلول العام الجديد

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس السعادة والإيجابية والإدارة العامة للدعم اللوجستي، مبادرة حملت عنوان «إسعاد فئة المساعدين»، تقديراً لهم واحتفاءً بجهودهم مع نهاية العام 2021، بحضور العميد خالد الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، وعواطف السويدي، رئيس المجلس، ونائبها المقدم الدكتور محمد محمود الحاج، وأعضاء المجلس، ومئات العمال ممن يعملون في مهن مختلفة في شرطة دبي.

وأكدت عواطف السويدي: أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على إسعاد مختلف الفئات، ومنهم الفئات المساعدة الذين يمثلون شريحة مهمة في المجتمع بجهودهم المبذولة للحفاظ على البيئة والمباني والمرافق المختلفة.

وأوضحت السويدي: أنهم وزعوا على العمال هدايا عينية وملابس شتوية، مؤكدة حرص المجلس على تنفيذ مبادرات إنسانية وخيرية تحقق السعادة للمجتمعين الداخلي والخارجي، تماشياً مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

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