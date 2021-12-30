مواعيد العمل الجديدة في حدائق دبي والمواقع الترفيهية

المصدر: البيان

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تزامناً مع تغيير نظام العمل الأسبوعي في إمارة دبي، تعلن بلدية دبي عن مواعيد العمل الجديدة في حدائق دبي والمواقع الترفيهيّة لتتناسب مع نظام العمل الأسبوعي الجديد.

-الحدائق الكبرى:

حديقة الصفا، حديقة زعبيل، حديقة الممزر

من الإثنين إلى الخميس

أيام الجمعة والسبت والأحد إضافة إلى أيام العطلات الرسمية الساعة 8

الساعة 8 صباحاً حتى الـ10 مساء



-الحدائق السكنية والمساحات:

من الإثنين إلى الجمعة

الساعة 8 صباحاً حتى الـ11 مساءً

يومي السبت والأحد

الساعة 8 صباحاً حتى الـ 11:30 مساء

أيام العطلات الرسمية

الساعة الـ8 صباحاً حتى الـ 12 بعد منتصف الليل

على أن تبقى مواعيد التشغيل نفسها في "دبي سفاري بارك"، و"الحديقة القرآنية"، و"برواز دبي"

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