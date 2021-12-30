مواعيد العمل الجديدة في حدائق دبي والمواقع الترفيهية
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تزامناً مع تغيير نظام العمل الأسبوعي في إمارة دبي، تعلن بلدية دبي عن مواعيد العمل الجديدة في حدائق دبي والمواقع الترفيهيّة لتتناسب مع نظام العمل الأسبوعي الجديد.
-الحدائق الكبرى:
حديقة الصفا، حديقة زعبيل، حديقة الممزر
من الإثنين إلى الخميس
أيام الجمعة والسبت والأحد إضافة إلى أيام العطلات الرسمية الساعة 8
الساعة 8 صباحاً حتى الـ10 مساء
-الحدائق السكنية والمساحات:
من الإثنين إلى الجمعة
الساعة 8 صباحاً حتى الـ11 مساءً
يومي السبت والأحد
الساعة 8 صباحاً حتى الـ 11:30 مساء
أيام العطلات الرسمية
الساعة الـ8 صباحاً حتى الـ 12 بعد منتصف الليل
على أن تبقى مواعيد التشغيل نفسها في "دبي سفاري بارك"، و"الحديقة القرآنية"، و"برواز دبي"