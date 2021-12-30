رصد إنجازات دبي الإبداعية خلال 4 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت بلدية دبي التقرير الأول حول إنجازات إمارة دبي التي حققتها في مجال الإبداع والابتكار خلال السنوات الـ 4 الماضية، وتحديداً منذ انضمام الإمارة إلى «شبكة المدن المبدعة»، التابعة لمنظمة اليونسكو في العام 2017، حيث كانت أول مدينة عربية تنضم إلى الشبكة العالمية التي تضم 246 مدينة حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة التزاماً بمعايير واشتراطات العضوية في الشبكة العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو والتي تقضي على المدن الأعضاء إعداد تقرير دوري كل 4 سنوات يوضح المبادرات والمشاريع التي تم إنجازها في مجالات التصميم والابتكار، والخطة المستقبلية للمدينة وما تعتزم تنفيذه من برامج ومشاريع تتوافق مع ما تمثله الشبكة كمنصة دولية للاحتفاء بتلك المجالات.

دور محوري

ويعكس التقرير مساعي دبي لترسيخ دورها المحوري ضمن الشبكة الدولية، وجهودها المستمرة في تشجيع التصميم والابتكار، وتطوير صناعاته، ودعم الشركات والمؤسسات المعنية بالابتكار، إضافة إلى تطوير القدرات الوطنية، واستقطاب معارض ومؤتمرات عالمية معنية بهذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال التصميم.

وتعمل دبي من خلال عضويتها على تطوير السياسات للتأثير بشكل إيجابي على دورها كمدينة إبداعية عالمية للتصميم وتأكيد إسهامها في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على مبادرات وإنجازات المدينة في مجال التصميم والإبداع ما يؤكد مكانتها مدينة جاذبة لأفضل المواهب، ويبرز ما تتمتع به من بنية تحتية ذكية متطورة عالية الاستدامة.

لجنة تنفيذية

وتحقيقاً لأهداف دبي الاستراتيجية من وراء عضويتها في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، تم تأسيس لجنة تنفيذية بقيادة «بلدية دبي» وتضم مختلف الجهات المعنية وتشمل: وزارة الثقافة والشباب، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهيئة الطرق والمواصلات، و«براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وحي دبي للتصميم، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وسلطة دبي للتطوير، وهيئة تنمية المجتمع، حيث تتولى اللجنة متابعة الخطوات التي من شأنها تأكيد موقع دبي مركزاً عالمياً رئيسياً للتصميم والابتكار، وما يلي ذلك من استدامة عضوية دبي في الشبكة الدولية.

أهداف وطموحات

وتواصل اللجنة التنفيذية العمل كمنصة معنية بتعزيز الشراكات والتعاون لتحقيق الأهداف والطموحات المشتركة لاقتصاد التصميم، إذ يعتبر الارتقاء بقطاع التصميم الإبداعي في إمارة دبي هدفاً استراتيجياً يسهم في إيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه المجتمع والمدينة، انطلاقاً من أهمية قطاع التصميم وإسهاماته المتنوعة في تحسين جودة الحياة، وإعداد أجيال من المبتكرين، في حين يمتد أثر قطاع التصميم إلى مساحات حيوية تشمل الحفاظ على الطاقة والتغلب على تحديات الاستدامة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي.

التزام

تأسست شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في العام 2004 بهدف تعزيز التعاون بين المدن التي تتبنى الإبداع كعنصر استراتيجي من عناصر التطوير الحضري والتنمية لمجتمعاتها، فيما تلتزم المدن الأعضاء بمشاركة أفضل الممارسات وإبرام الشراكات التي من شأنها تعزيز الصناعات الإبداعية وتأكيد دورها في دعم مسارات التنمية المستدامة.

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