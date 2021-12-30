محمد الحسيني: دور محوري للمرأة في تعزيز تنافسية الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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كرم معالي محمد هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية سلمى النعيمي موظفة سعادة المتعاملين بالهيئة، لحصولها على وسام خدمة المتعاملين للدورة الثالثة عن عام 2021، وذلك ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وهو البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية إلى مستوى الـ 7 نجوم.

وقال معاليه: «تمنحنا سلمى النعيمي الفرصة للحديث عن الدور الهام، الذي تجسده المرأة في دعم مسيرة التنمية بالدولة، حيث لعبت المرأة بما تمثله من قوة ناعمة قادرة على أداء أكثر من دور في وقت واحد دوراً محورياً في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتحقيق ريادتها في الكثير من المجالات، ويعود الفضل في الكثير من ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة للتمكين للمرأة في شتى المجالات، بما فيها توفير الأطر التشريعية، التي عززت من حقوقها في المجتمع، وخلق المبادرات التي أسهمت في تحقيق التوازن بين الجنسين.

بدورها، قالت سلمى النعيمي: إن الفوز بهذه الجائزة هو شرف أعتز وأفتخر به في مسيرتي المهنية، وهي دافع لمضاعفة الجهود من أجل تقديم خدمات تتماشـى مـع رؤيـة برنامـج الإمارات للخدمـة الحكوميـــة المتميـــزة، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديـــم الخدمـــات بشكل يفـــوق توقعـــات المتعامليـــن، ويحقق الكفاءة الحكومية المرجوة، ومن خلال تجربتي أستطيع القول إن موظفي سعادة المتعاملين هم الخط الأول، الذي يعكس صورة أي مؤسسة في أعين المتعاملين، ولعل التركيز من خلال برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة على تحسين تجربة المتعامل عند الحصول على الخدمات هو انعكاس لفهم هذا الدور وأثره على سمعة المؤسسة في الداخل والدولة في الخارج، وهذا جوهر ما تسعى إليه حكومتنا عندما تطلق برامج، من شأنها أن ترسخ مكانتها كواحدة من أفضل مقدمي الخدمات على مستوى العالم، من خلال نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

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